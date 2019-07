Madres cristianas van contra Disney por escena gay en Toy Story 4

Al considerar que la cinta animada Toy Story 4 pone en riesgo los valores familiares, un grupo de madres cristianas recauda firmas en contra de que Disney incluya contenido LGBT en sus producciones.

Se trata del grupo One Million Moms, que a través de su página declaró que no esperaba ver personajes de esta comunidad en la cuarta entrega de Toy Story y acusa a la compañía de “sentir la necesidad de incluirlos”.

“Bonnie" llega por primera vez al jardín de niños, si bien, ella y sus papás se encuentran en primer plano, en el fondo se observa a dos mujeres despidiéndose de su pequeño. Cuando finaliza el día, las mamás reaparecen para recoger a su hijo, quien les da un abrazo.

“La escena es sutil para insensibilizar a los niños. Pero es obvio que el niño tiene dos madres y lo están criando juntas”, declaró dicha organización, la cual insiste en que se trata de una escena pequeña, pero que tiene un único propósito y es el de intentar “normalizar ese estilo de vida”.

Al considerar como “peligroso” lo anterior, 1MM lamenta que los medios de comunicación tradicionales no hablen al respecto, toda vez que parecen aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Asimismo, critica que la producción no haya hecho un anuncio previo y haya expuesto a una gran cantidad de niños a ver dicha escena que “obvia el estilo de vida LGBT” y que invita a “no esconderse en un armario”, frase que se pronuncia en un momento de la cinta.

“Es posible que algunos niños no capten esta referencia, pero fue extremadamente innecesario como con la pareja de lesbianas. Ambos fueron breves y no fue necesario incluirlos, ya que no se sumaron a la trama de la historia”, se señaló.

Hasta el momento, la petición, que agrega que “Disney expone a los niños a temas controvertidos” y pide apoyar “para combatir la indecencia”, ha sido firmada por más de 12 mil personas.

Por su parte, activistas pro-LGBT aplaudieron el momento, el cual fue “pequeño pero importante” para la comunidad. Cabe recordar que esta no es la primera vez que Disney incluye a una pareja homosexual en sus películas, lo hizo en 2016 con la cinta Buscando a Dory.

Aún en cartelera, Toy Story 4 ha sido vista por más de 20 millones de personas tan solo en México, donde registra un acumulado de más de mil 149 millones de pesos en las tres semanas que lleva de exhibición, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.