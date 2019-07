'Míchel' no ve extraño llegar a Pumas

El director técnico español 'Míchel' González manifestó que jamás le pareció extraño aceptar una oferta del futbol mexicano y ahora al mando de Pumas de la UNAM quiere un equipo que se acerque a la tradición que caracteriza a los felinos.

"Nunca descarté y nunca me pareció extraño el aceptar. Cuando Pumas se puso en contacto conmigo no lo dudé, tengo mucha ilusión por esta temporada. El día que no tenga ilusión, alegría y beneficio de estar alrededor de jóvenes, de lo que más me gusta y entiendo que es el futbol, pues dejaré de ser entrenador", enfatizó.

En declaraciones a las plataformas oficiales del club felino, 'Míchel' afirmó que aterrizó al cuadro del Pedregal con mucha ilusión de hacer un buen trabajo.

"La vida como entrenador me lleva a muchos sitios y a todos voy contento, voy con gran ilusión y vocación y eso es fundamental para mantener la posibilidad de entrenar", comentó el timonel, quien ha dirigido en España, Grecia y Francia.

Sobre la adaptación de sus nuevos pupilos con su estilo de juego, destacó que poco a poco existe un mejor entendimiento, cuenta con un plantel dispuesto en una revancha para este Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, luego que en el pasado semestre quedaron en los últimos lugares de la tabla.

"Nos hemos acoplado muy bien. Los jugadores tienen una espinita clavada y la quieren cambiar y la mejor manera de hacerlo es con su actitud en los entrenamientos y también en los partidos que estamos jugando; poco a poco para ir agarrando la forma y lo están demostrando", detalló el técnico.

Míchel fue claro en su mensaje para sus jugadores: "hay que competir todos los días y el que compite debe llevar hasta el límite esas ganas por vestir esta camiseta".

"Hay que sentirnos afortunados por estar aquí (en Pumas), ellos como jugadores y nosotros como entrenador, tenemos que respetar la historia de Pumas, siempre ha sido un equipo valiente, un equipo decidido, notable, incluso sobresaliente pues en muchos casos ha sido campeón", subrayó.

En su aventura con los auriazules reconoció que sueña con que el club se acerque a la tradición y a lo que siempre ha sido Pumas, "un equipo aguerrido, competitivo, luchador que no descansa y cuando se pone esta playera con el puma se transforma cada jugador".

El exjugador del Real Madrid le envió un mensaje a los seguidores de Pumas. "Le diría a la afición que vamos a competir, que vamos a ser ese equipo reconocible, que sepan que su equipo va a ser el equipo de toda la vida".