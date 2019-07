Dan claquetazo de Destino 111

Serán 111 Pueblos Mágicos de México los protagonistas de la cinta Destino 111, un proyecto que contempla a Durango como parte de sus escenarios principales, específicamente Nombre de Dios y Mapimí.

Es así como productores y parte del 'crew' llegaron a 'La tierra del cine' para iniciar rodaje, no sin antes dar el claquetazo oficial de arranque en los jardines del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario (CCB) con un cóctel de gala y una alfombra roja por la que desfilaron invitados especiales, el equipo de producción y autoridades estatales.

El actor Negro Deus será quien lidere la historia al ponerse en la piel de "Diego", un joven que emprende un camino para redescubrirse internamente y que lo llevará hasta los principales Pueblos Mágicos donde no solo conocerá sus paisajes y atractivos turísticos, sino las costumbres y la belleza de sus propios habitantes.

"Al principio no creía en el proyecto porque no es con fines de lucro y al día de hoy esto ha sido puro corazón. A la tercera semana de trabajar con corazón todo empieza a doler y al avanzar los días te das cuenta que tal vez el proyecto no es lo que pensaste hasta que conocí al 'hombre medicina', le dicen 'El Gorila' y me explicó que mi misión era llevar el nombre de México en alto, era una misión colectiva con los mexicas, pero que yo tenía la oportunidad de poder hacer este movimiento y eso fue lo que me motivó, la responsabilidad de llevar este mensaje, en México primero y luego fuera", dijo previo al evento.

Negro está consciente de la responsabilidad que adquirió, un compromiso que es más grande de lo que él y el equipo llegaron a pensar en un inicio porque "no es una película, es un documento histórico, el arranque de un nuevo género, no es la promoción de un Pueblo Mágico, es el reconocimiento de tus raíces".

Por su parte, el productor Francisco Romero destacó que parte de la cinta se desarrollará en el Puente de Ojuela y que aparecerá talento duranguense pues solo involucrando a gente local podrán vivir la experiencia completa en esta zona del país.

Destino 111 llegará primero a plataformas digitales y posteriormente a la pantalla chica, pues lo que buscan no es solo mostrar las maravillas de México sino invitar a descubrirse a través de él.