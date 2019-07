Espera alcalde instrucciones sobre Guardia Nacional

Respecto al tema de seguridad, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que "a pesar de ciertos eventos" la seguridad sigue siendo buena en términos generales.

"Estamos bien en seguridad, quiero decirte que a pesar de ciertos eventos que se han presentado aquí en La Laguna, Torreón ahora que se hizo una nueva encuesta, está dentro de las diez ciudades con mejor percepción de seguridad, los índices delictivos que tenemos en la estadística, vamos a la baja, osea estamos bien, no quiero decir con esto que no pasen cosas, porque aquí sí les digo en seguridad pública jamás va a poder decir uno 'aquí no pasa nada´, sí pasa, pero vamos bien".

Respecto a la llegada de la Guardia Nacional al municipio, dijo que se encuentra únicamente esperando instrucciones para hacer el recibimiento oficial de los elementos, aunque cuenta con información de que algunos ya se encuentran en la Comarca Lagunera.

"Sé que ya están empezando con esto, pero pues pregúntenle a los encargados... tuvimos una reunión hace dos días, donde estuvo presente el general encargado de lo que será la Guardia Nacional, pero todavía no empiezan a funcionar".

Zermeño además se refirió a los terrenos que les han ofrecido a las autoridades federales para la instalación de la Guardia Nacional en Torreón.

Dijo que por el momento el tema sigue sin avances, pero confirmó que se trata de tres terrenos de una extensión adecuada, aunque por motivos de seguridad aún no puede revelarse la ubicación de los mismos.

Zermeño afirmó que en los próximos días se mantendrá atento por si surge una información de la llegada a la corporación al municipio, aunque también desconoce si habrá algún evento especial de presentación en el Mando Especial.