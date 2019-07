Yadhira Carrillo habla tras detención de su marido Juan Collado

Después de que al abogado Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, fuera arrestado y se le dictara prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la actriz emitió sus primeras declaraciones ante la prensa.

"Estoy tranquila porque conozco a mi esposo (…). Estoy tranquila porque aquí no hay absolutamente nada", señaló ante los medios de comunicación, tal como lo muestra un video publicado por el programa Suelta la sopa.

Ante la pregunta de cómo se encontraba la familia con respecto a la situación que viven, la estrella de las telenovelas señaló: "estamos muy bien, preocupados, obviamente de saber que todo esto está sucediendo porque no estamos acostumbrados a vivir estas cosas en nuestra familia ni en su familia, (pero) estamos bien", reafirmó.

El pasado miércoles, la intérprete, de 46 años, fue captada por algunos medios de comunicación a su llegada al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para encontrarse con su esposo, ante este panorama, la actriz fue cuestionada sobre ese primer encuentro tras la detención, lo que ella simplemente respondió simulando un abrazo.

La actriz aprovechó la breve entrevista para reiterar que, por el momento, no puede hablar más del tema, ni mucho menos dar detalles del proceso de Juan Collado.

"(Quiero) decirles, no puedo hablar de nada de este tema porque hay un proceso y los abogados nos piden que no hablemos de ningún tema porque no podemos", sentenció.

La actriz dijo que: "Confío en las autoridades, porque no hay nada atrás".

Aclaró: "Cada cosa, cada pregunta que cada uno tenga sobre este tema, por favor, el día de hoy (ayer) el hermano de mi esposo que es abogado, Antonio Collado, dio una entrevista con todos los pormenores, que ustedes y todos pueden y deben saber...", comentó no sin antes asegurar que Juan era un hombre muy fuerte.