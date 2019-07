Alberga DIF Torreón a 202 menores

Son 202 los niños y adolescentes los que actualmente alberga el DIF Municipal, derivado, regularmente de situaciones de abandono u omisión de cuidados por parte de sus padres. Recientemente El Siglo de Torreón informó que debido a que los padres descuidan a sus hijos, en promedio, el DIF Municipal ha recibido dos denuncias por día en el periodo de enero a junio. Y es que por omisión de cuidados, en sólo seis meses este organismo ha dado atención a 371 reportes.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Astrid Casale de Zermeño, no obstante, dijo que en estas vacaciones, en lo que va de julio, no han recibido tantas quejas.

Legalmente puede considerarse como omisión de cuidados, el no brindar atención a la salud de los niños cuando es necesario y de manera oportuna, las faltas constantes a la escuela, la extrema desatención de los padres, accidentes por falta de precaución y no estar vigilados por alguien capaz, la falta de aseo, no proporcionarles el alimento básico, o incluso una alimentación adecuada, dejarlos solos, dejarlos a cargo de otros menores de edad, entre otras acciones que pongan en riesgo su integridad física o emocional. Puede abarcar, incluso, el que no cuenten con sus vacunas, no estar registrados y por supuesto sufrir algún tipo de violencia ya sea física o psicológica. Por lo anterior actualmente se cuenta en Casa Puente con 143 niños y en Casa Hogar 38 niños y Casa Cuna 21.

"Decirles que todas las denuncias que se hacen son anónimas, si alguien ve una situación así pueden llamarnos. Se hace una investigación por parte de DIF y vemos cuál es la situación que tiene el niño, muchas veces se canaliza con otros familiares cuando no existen o no se puede es cuando van a alguno de los lugares que tenemos para ellos", manifestó Casale.

En ambos casos se les brinda alimento, terapias y educación.