Serena se cita con Halep en la final

La tenista estadounidense Serena Williams no dio ninguna opción a la checa Barbora Strycova y la arrolló en 59 minutos para clasificar a la final del torneo de Wimbledon, donde definirá el título con la rumana Simona Halep.

La exnúmero uno del mundo se impuso por parciales de 6-1 y 6-2 a Strycova, duelo que dominó desde el inicio para llegar a su undécima final en la hierba del All England Club.

Strycova sólo mantuvo su servicio en el segundo "game" del primer set para el 1-1, pero desde ese momento la undécima de la siembra fue ampliamente superior en su juego, con precisión y dominio total.

Dos rompimientos de servicio permitieron a Serena agenciarse cinco juegos en fila para quedarse con la primera manga en apenas 27 minutos ante una rival inexperta en estas instancias, pues era su primera semifinal de Gran Slam en 16 años.

La checa intentó ponerse al tú por tú a la estadounidense en el inicio del segundo set y lo logró hasta el 2-2, pero Serena recuperó el dominio del encuentro y sumó dos quiebres más para ganar cuatro puntos y quedarse con la victoria definitiva.

Serena terminó el partido con cuatro aces, el 60 por ciento de efectividad en su servicio y con cuatro rompimientos en cinco oportunidades, mientras que la checa lo hizo con uno, 61 por ciento y ninguno, de manera respectiva.

La del sábado será la final 11 en la "Catedral" para Serena Williams, quien va por el octavo título de su carrera y en busca de ganar el trofeo que se le negó el año pasado.

"He jugado muy bien y he mejorado, necesitaba sentirme bien y lo que hago mejor es jugar tenis", dijo la menor de las hermanas Williams, quien destacó el accionar de Simona Halep en su partido de ayer, por lo que espera una final muy complicada.

Serena Williams y Simona Halep se han enfrentado 10 ocasiones en el circuito de la WTA, con nueve triunfos para la estadounidense, incluidos los últimos cinco.

La estadounidense Serena Williams negó ayer que le vaya a afectar en la final de Wimbledon poder alcanzar el récord de títulos de Grand Slam de Margaret Court y explicó que, pase lo que pase, siempre tendrá "una gran carrera".

"No es algo sobre lo que piense porque esto no va sobre 23, 24 o 25 (Grand Slam). Lo que importa es que salga ahí y dé lo mejor de mí misma sin importar el resto. No importa lo que haga porque siempre tendré una gran carrera", argumentó la pequeña de las Williams.

Serena, que buscará mañana su vigésimo cuarto Grand Slam, y el octavo título en el césped de Wimbledon.