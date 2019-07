Persiste la exclusión de la mujer

En México, sólo 6.0 por ciento de los puestos en los Consejos de Administración de las empresas están ocupados por mujeres y uno de los motivos de la baja participación se debe a que los empresarios consideran que no hay suficiente preparación para el cargo, aseguró el socio de la firma Spencer Stuart, José María Urquiza.

Al destacar que esta aseveración no es cierta porque en el país hay muchas mujeres con la capacidad y experiencia para ser consejeras, explicó que ese es el argumento de los directivos cuando se les cuestiona porque no tienen más mujeres en sus consejos.

Otras razones son las "barreras culturales", "no buscamos consejeros de forma estructurada", esto significa que no buscan a un experto que le recomiende a un consejero sino que se eligen a las personas dentro de sus redes de conocidos; no hay mucha rotación.

"Nosotros no necesariamente estamos de acuerdo con esas razones. En el tema de que si hay suficientes mujeres preparadas o no, les podemos decir que nosotros en nuestro día a día conocemos muchísimas mujeres muy capacitadas en México que pueden perfectamente tener la experiencia y la capacidad de participar en un consejo", dijo.

En conferencia de prensa, destacó que este nivel de diversidad sexual en los Consejos de las empresas mexicanas está en línea con Latinoamérica, pero se coloca muy por debajo de los países europeos y Estados Unidos.

En países escandinavos más del 50 por ciento de los puestos en los Consejos son ocupados por mujeres, en Francia casi 45 por ciento, en Estados Unidos un 21 por ciento y en España 16 por ciento; en la región latinoamericana, en Brasil tienen ocho por ciento, Perú 7.0 por ciento y Chile 6.0 por ciento.

Entre esos países destaca el caso de Francia en dónde se estableció una Ley, que obligó a las compañías a cumplir con una cuota de diversidad de entre 20 y 30 por ciento, lo que incentivó consejos diversos.

El también director de práctica de servicios financieros de la compañía agregó que no obstante, las empresas en México deben esperar a que haya una legislación para adoptar estas.

Asimismo destacó que dada la participación de inversionistas extranjeros en las compañías mexicanas, es posible que haya una mayor exigencia de estas reglas internacionales al momento de analizar los consejos.