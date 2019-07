Anuncian obra Los Mosqueteros del Rey

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón dio a conocer su segundo evento recaudatorio de este año; la obra de teatro Los Mosqueteros del Rey a presentarse el sábado 24 de agosto en el Teatro Nazas. Serán dos funciones 12:30 y 19:00 horas, con boletos ya a la venta.

Astrid Casale de Zermeño, presidenta honoraria de DIF Torreón, así como la directora general Aurora Martínez Guzmán, dieron a conocer en rueda de prensa, la puesta en escena, cuyos recursos serán a beneficio de los programas asistenciales de esta dependencia. Los Mosqueteros del Rey es una obra de teatro que rinde un tributo a la amistad y solidaridad entre los hombres a través del humor y simpatía de cuatro grandes amigos. Los protagonistas son Héctor Bonilla, Alejandro Camacho, Patricio Castillo y Pablo Valentín. Los Mosqueteros del Rey, constituye un homenaje al humor blanco, a la amistad, al trabajo de compañía en teatro y sobre todo a la solidaridad.

"Es una obra de humor, cómica, es una obra en donde no se dice una sola mala palabra, y es la historia de cuatro primeros actores que pretende contar la historia de Los Mosqueteros del Rey, pero no les sale, es una obra a la que invito a que lleven a todos los niños, a los papás y a los abuelos, se van a divertir por igual. Personalmente felicito a la Presidenta Honoraria y a DIF Torreón porque estamos viviendo situaciones en el país difíciles, y de alguna manera el arte, en el teatro, en el cine o en la pintura o escultura, la danza, no saca de todo el asunto la violencia y nos remite a lo que realmente somos y queremos recuperar", expresó el primer actor Alejandro Camacho durante un enlace telefónico.

La puesta en escena se presentará el sábado 24 de agosto, en el Teatro Nazas en dos funciones, a las 12:30 del mediodía y a las 07:00 de la noche. Los boletos ya pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Nazas, en la página de newticket.com.mx, así como en Didacti Juegos, Restaurante Bernini y Academia Clave de sol. Los costos son Orquesta: 700 pesos Galería A: 540 pesos y Galería B: 435 pesos.

Para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos de DIF Torreón 229-33-00.