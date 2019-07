Jennifer regresa a España

Siete años después de su actuación en Madrid, Jennifer López vuelve a España con un único concierto en Fuengirola (Málaga) el 8 de agosto, dentro de su gira It's my party. The live celebration, que será además su única parada en Europa. La cantante neoyorquina de origen puertorriqueño actuará en el Marenostrum de Fuengirola, según han informado los organizadores en un comunicado.

Un concierto que forma parte de la gira It's my party. The live celebration con la que López celebra sus 50 años, los cumple el 24 de julio, y en la que repasa tanto sus temas más clásicos como éxitos más recientes. Tras pasar por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la actriz y cantante salta en agosto a Tel Aviv.