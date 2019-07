Pide CMIC participación al Municipio en licitaciones

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en La Laguna, reclama a las autoridades municipales que "los dejan fuera" de las licitaciones de obras que se realizan en Torreón.

Piden equidad ya que aseguran que en esta ciudad, hay empresas especializadas y con experiencia en cualquier nivel de la construcción, tanto para los proyectos públicos como privados, asegura Ramón Mata Bolívar, presidente del organismo empresarial.

Tras darse a conocer que cinco empresas foráneas han realizado obras diversas en Torreón por un monto de 88 millones 546 mil 854.75 pesos en conjunto, en licitaciones por asignación directa y que varias de ellas no tienen currícula de su experiencia y los trabajos han sido de mala calidad, Mata Bolívar expresó que "lo que yo les quiero decir a nombre de mis representados, es que nos den oportunidad de participar, somos de casa y somos confiables".

No quiso repetir el término de los regidores que denunciaron el caso de estas empresas ya que expresó que "yo no creo que haya empresas consentidas, lo que sí creo es que no haya simulaciones y se cumpla con los procesos de licitación y nos inviten a participar".

El representante de los constructores no quiso ahondar en la causa por la que se manejan en los casos de las empresas señaladas, licitaciones por asignación directa o de invitación restringida cuando se trata de obras de rehabilitación de pavimento, lo que además es responsabilidad del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

Asegura que los constructores levantan la voz, "ya de por sí presionados por la falta de trabajo. Porque vemos como está contraída la industria de la construcción, los recursos federales nada más no bajan. No hay mucha obra pública".

Las empresas que señalaron los regidores del PRI del Ayuntamiento de Torreón son: Green Patcher México S. de R. L de C. V., GST Ingeniería y Diseños S. A. de A. V., Grupo Marniez, COREESAC S. A. de C. V. y Oseye S. A. de C. V., todas con domicilio original fuera de Coahuila.