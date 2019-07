Daniela Luján y Martín Ricca se reencuentran 15 años después

Daniela Luján y Martín Ricca se volvieron a ver 15 años después, así lo dio a conocer la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Luján y Ricca trabajaron juntos en los melodramas infantiles "En el diario de Daniela" y "Cómplices al rescate", más de una década después se reencontraron en Monterrey, pues el argentino está de visita en México.

Junto a un par de fotos que posteó la actriz, escribió:

"Paren todo! Este es un mejor #Tbt por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey! Aaaaños de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, derrochando talento! Tal como lo recuerdo... No puedo describir la sensación que tuve al verlo, miles de emociones y recuerdos llegaron directo a mi mente y a mi corazón, con él compartí gran parte de mi infancia y mi adolescencia y tuvimos un montón de vivencias juntos! Qué bueno verte @martinricca1 sigue triunfando como siempre y sigue con esa esencia que te ha hecho conquistar al público y quedarte en sus corazones tantos años", se lee.

Martin Ricca también colgó una instantánea con Daniela en sus stories de Instagram, y le dedicó un mensaje: "Sigues siendo la misma niña tan buena gente se siempre".