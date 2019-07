No tienen nada qué hacer: Zermeño sobre regidores del PRI

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño recriminó hoy jueves los señalamientos de regidores del PRI en el ayuntamiento, quienes acusaron ayer miércoles a la presente administración de haber cometido presuntas irregularidades en la contratación de obra pública, esto a través de "favorecer" al menos a cinco empresas foráneas.

Respecto a dichos señalamientos, el alcalde señaló que si existen acusaciones de ese tipo es que sí se está realizando obra pública en favor de la ciudadanía, además de que criticó a los ediles del PRI al afirmar que "critican por criticar".

“No voy a entrar en polémica con ellos, ni trabajan, ni hacen nada… lo que aquí queda claro es que sí hay obra ¿verdad? Sí lo hay, los invito a que vayamos ahorita a la Presidente Carranza, a la Bravo, a la Hidalgo, a la Cuauhtémoc y a muchas avenidas que hemos pavimentado, los invito a que vayamos a El Fresno para que vean la obra que se está llevando a cabo de introducción de drenaje, los invito a que vayamos a la Gómez Morín a que vean las obras, a que podamos ir a La Fuente, Fuentes del Sur a ver todas las calles y avenidas que hemos pavimentado, o sea, lo único que queda en claro es que sí hay obra, lo que no les gusta es que dicen que hay empresas que no son de aquí, bueno, el 90 por ciento de la obra se ha hecho con empresas de aquí”.

Zermeño se refirió a las acusaciones de los ediles del PRI, esto sobre el hecho de que la obra realizada ha sido de "mala calidad", lo cual desmintió e incluso llamó a los regidores para que comprueben sus dichos saliendo a la calle "a trabajar".

"Pues que vengan a verlas (obras), pues si no salen a la calle, no se ensucian los pies, yo los invito a que vengan y los invito a ustedes (prensa) a que me acompañen a la obra que quieran, y si tienen alguna queja que la presenten en la instancia que corresponda... No tienen nada que hacer, no colaboran, no se sienten gobierno, no sienten que forman parte de un gobierno municipal, y les recuerdo que son regidores y que cobran igual que todos.

Dijo que "se les invita a cualquier evento, no vienen, si viene el gobernador ahí están, pero cuando hay un evento municipal, cuando hay supervisión de obras, yo los invito a que salgamos a la calle".