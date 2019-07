Harán fiesta en Casa Cañitas si Trejo le gana a Adame

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo está generando tal expectativa en la gente, ya sea por broma o por indignación, pero hasta ya se armó la convocatoria para que el próximo 3 de agosto, un día después del enfrentamiento, se arme la fiesta en la famosa casa embrujada de Cañitas.

El productor y cineasta Roberto Trujillo vía Facebook invitó a quien apoyara al "Cazafantasmas" a acudir al domicilio número 51 de dicha calle ubicada en la colonia Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo y en donde según Trejo en su libro vivió experiencias paranormales y en donde vio a un hombre encapuchado que identificaba como un monje.

En la convocatoria se puede ver una foto de Alfredo Adame con la cicatriz que le causó el botellazo que le lanzó Trejo a la cara durante la conferencia de prensa que realizaron, y a lado se puede ver al escritor con lentes oscuros y presumiendo su musculatura.

"Favor de llevar su propio pomo y botana. - Habrá ouijas, demonios del infierno, fantasmas, murciélagos de plástico y como la cereza del pastel una nueva pelea entre Carlos y la entidad de Cañitas", fue la propuesta que realizó el creador de cintas como "La puerta" y "Enemigo".

Pese a que Trujillo aseguró que todo esto es "puro cotorreo" y que ni "conoce a los implicados en el pleito", al menos en su falsa invitación ya confirmaron su asistencia alrededor de 6.1 mil personas, mientras que 21 mil están interesados, pero lo siguen pensando.

"Es puro cotorreo, son de esos eventos que luego hace la gente y ya. No soy amigo de ellos, nada, solo me pregunté si ganaba Carlos qué, pues una fiesta en la casa de Cañitas. No tengo idea (de los likes), como he estado en juntas no sé, pero sólo es cotorreo", aseguró Trujillo.