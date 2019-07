Quiero levantar el trofeo como capitán: Jona Orozco

El flamante capitán de Santos Laguna, Jonathan Orozco, tiene el objetivo claro para el Apertura 2019. Levantar el título de campeón de la Liga MX, portando el gafete que lo identifica como el líder del equipo.

Y es que tras proclamarse campeón con México en la Copa Oro, estar más tranquilo con la evolución médica de su madre y regresar a los entrenamientos en el TSM, hace que el cancerbero de los Guerreros, lo piense en grande.

“Eso me hace tener esa motivación extra para este torneo que viene, una de las cosas o META que me he puesto, es poder levantar yo un trofeo como capitán” señaló el guardameta albiverde cerca del mediodía de este jueves en el Abono Fest, que se lleva en lo más alto del Estadio Corona.

Agregó que a lo largo del tiempo en su etapa como futbolista, ha aprendido detalles de otros capitanes, absorbido ciertas cosas, las cuales pretende implementarlas a la brevedad posible en Santos Laguna, pensando siempre en el bienestar del equipo.

“No es nada más ponerte el gafetito y saludar a la gente, conlleva muchas cosas, ser el puente y el medio entre la directiva, jugadores, cuerpo técnico...mediar cosas, queremos cambiarlas”, indicando que con la idea del Profe Almada que gusta mucho, todos sus compañeros se han adaptado bien, con una pretemporada intensa y todos con un nivel muy bueno.