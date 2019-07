Fallece Freddie Jones, actor de El hombre elefante

El actor británico Freddie Jones, quien interpretó al dueño del circo que explotaba cruelmente a El hombre elefante (1980) y se mantuvo en la industria durante más de siete décadas, falleció a los 91 años.

El veterano intérprete, padre del también actor Toby Jones, murió el 9 de julio después de una breve enfermedad, informó su representante Lelsey Duff de acuerdo con medios británicos.

“Freddie era un actor muy querido y admirado, conocido por sus triunfos en el teatro clásico, el cine y la televisión”, se señala en el comunicado de su representante.

Frederick Charles Jones nació en 1927, trabajó como asistente de laboratorio antes de dedicarse al teatro, en el que debutó con la Royal Shakespeare Company. En 1960 apareció por primera vez en la televisión dentro de la serie Androcles and the lion.

En 1967 debutó en el cine con Marat/Sade de Peter Brook. En su filmografía también se encuentran las series Nana, The Caesars, Treasure island y Germinal, así como las películas Otley, Frankenstein must be destroyed y The Satanic Rites of Dracula.

Tras trabajar bajo las órdenes de David Lynch para El hombre elefante, el director lo contempló también para las cintas Dune (1984) y Wild at Heart (1990), y su serie Hotel room (1993). Su último trabajo fue el programa Emmerdale Farm en el que interpretó a Sandy Thomas durante 13 años. (2005-2018).

En una entrevista concedida a una emisora británica, Jones confesó que debido a la “carga de sentimentalismo” de la película El hombre elefante, por poco no acepta interpretar a Bytes. El filme fue nominado a ocho premios Oscar.