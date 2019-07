El Revueltas, en la incertidumbre

Ya transcurrió el primer semestre del año y aún no se tiene certeza en torno al monto de recursos que se aplicarán para la organización del Festival Internacional Revueltas 2019 que se lleva cada año en la entidad y que ha logrado posicionarse en el ámbito nacional.

"La planeación ya está lo que estamos buscando es el presupuesto. La programación, los promotores culturales del ICED tienen ya listos los programas y eventos a realizarse y estamos en la búsqueda del presupuesto", indicó la directora del Instituto de Cultura del Estado de Durango, Socorro Soto Alanís.

De lo que sí se tiene certeza es de que no se logrará superar el presupuesto del año pasado.

"No porque el presupuesto del año pasado fue muy alto por la presencia de Plácido Domingo que fue un éxito, pero este año no estará por lo que no es el mismo presupuesto", enfatizó.

Dijo que la austeridad es una realidad en todo el país y Durango no es la excepción, "ese fue un regalo que nos hizo el Gobierno del estado el año pasado y que mucho se disfrutó".

Y agregó que, aunque no se ha definido el monto para la edición de este año del festival, no se llegará a la cantidad ejercida el año pasado, que fue de más de 50 millones de pesos.

E insistió en que la fiscalización en el instituto ha sido constante por lo que se han llevado a cabo hasta seis auditorías simultáneas.