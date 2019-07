Pide Concamin a funcionarios ponerse a trabajar

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) exhortó a los funcionarios a ponerse "bien" la camiseta y trabajar de manera coordinada, porque si no lo hacen, "a todos nos va a salir carísimo".

El organismo señaló que es necesario hacer eso porque están ya a la esquina del primer año de gobierno, y "no pueden seguir echándole la culpa de la problemática que les corresponde resolver al pasado ni al fantasma de la corrupción".

"(Los funcionarios) están para ayudar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) y a toda la población", indicó la cámara empresarial, después de que este martes se diera a conocer la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

En un comunicado, consideró que la renuncia no fue "tan sorpresiva" porque a Urzúa Macías "se le sentía incómodo, no recibía mucho a la gente, llevaba un ritmo muy introspectivo y, por lo mismo, no era fácil trabajar así porque los múltiples temas que representamos requieren de atención pronta, muchas veces inmediata".

Tras la asignación de Arturo Herrera Gutiérrez, quien hasta hoy era subsecretario de la dependencia, la Concamin aseveró que él tiene la preparación y la experiencia necesarias para mantener la estabilidad financiera del país y el equilibrio de las finanzas públicas. Pero Herrera Gutiérrez, agregó, deberá afrontar la elaboración de la propuesta del Paquete Económico 2020 y presentarla en sólo dos meses más al Congreso de la Unión, lo que integra los criterios de política económica, el proyecto de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

Sostuvo que la prioridad de esa propuesta debe ser el crecimiento económico con bases productivas, especialmente cuando es claro que el primer año del sexenio registrará una baja tasa de crecimiento.

"Necesitamos que la inversión pública se reactive, porque si esto no sucede, se seguirá inhibiendo la inversión privada y así no podremos generar el empleo que los mexicanos requieren", manifestó.

Reiteró que los industriales están listos para cumplir con su responsabilidad, "pero necesitamos que de parte del gobierno se haga lo necesario en términos de inversión pública y se manden firmes señales de confianza en materia de seguridad y Estado de derecho".

También se requiere generar un Plan Nacional de Desarrollo Industrial Integral que permita y aliente la participación del sector privado en todas las regiones y todas las actividades, prioritariamente en el sur-sureste, concluyó.