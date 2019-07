Lorena Herrera te acompaña al gym

Ha hecho canciones para bailar, soltarse el pelo y disfrutar de una noche de antro como nunca, sin embargo, esta vez le apostó a pasarla bien en el gimnasio.

Lorena Herrera recién estrenó su nuevo sencillo de nombre Cardio, el cual, como su nombre lo indica, está relacionado con el ejercicio.

La sinaloense platicó con El Siglo de Torreón del tema y adelantó que espera volver pronto a la pantalla chica luego del éxito que consiguió el proyecto Un poquito tuyo por Imagen TV.

"Estoy muy entusiasmada por el recibimiento que ha tenido la canción, a la gente le ha gustado. Es una rola que te pone de buenas y que te incita a hacer cardio en el gym. La escuchas al estar en la elíptica y te motiva mucho más", comentó.

Herrera comentó que Cardio cuenta con bastantes descargas en plataformas digitales como iTunes y Spotity. Tal y como ha ocurrido con sus melodías anteriores, ésta cuenta con frases relacionadas con la comunidad LGBT.

"En verdad que le agradezco a todas las personas que la han bajado, disfrútenla mucho y si no la han descargado, qué esperan. La rola cuenta con bastantes frases joteras".

Luego de haber comido en un restaurante capitalino, la rubia destacó que el video oficial del tema lo estrenará en Youtube el día 15 de julio.

"La verdad es que la canción la grabé desde hace meses, al igual que el video, pero por otros compromisos laborales no había podido darlos a conocer hasta ahora. El video tiene mucha carne, muchos hombres guapos que estoy segura serán de su agrado".

Carmen Salinas acompañó a Lorena en el video de Flash. La actriz dijo que espera que la lagunera la acompañe pronto en otro proyecto.

"Ay mi hermosa Carmelita, la quiero mucho, ojalá y pronto salga en otro de mis videos. Varios famosos me han acompañado en estos videos y en verdad que les agradezco bastante por confiar en mí".

Pese a contar con varios sencillos recientes y del pasado, Herrera descartó ofrecer conciertos grandes. Ella opta por presentaciones en antros o sitios chicos.

"Soy una persona muy realista y todo lo que hago en mi carrera me gusta disfrutarlo. Yo soy de bares, de lugares pequeños para no sentir tanto compromiso y responsabilidad, no quiero que eso se vuelva algo que en lugar de disfrutarlo me estrese".

La nacida un 18 de febrero reveló que en este mes de julio cumple sus primeros 30 años de trayectoria y va por más.

"Quería hacer algo padre de festejo, pero con tanto trabajo no he podido preparar nada. El 19 de julio tengo un evento en CDMX y pues igual y ahí aprovecho para festejar con los fans. Me siento contenta con lo que he hecho".

Sobre su personaje de "Catalina" en Un poquito tuyo, la artista manifestó que lo disfrutó bastante por los diferentes matices que tuvo a lo largo de la trama.

"Me encantó esa telenovela que pasó por Imagen TV y ahora está en Telemundo. Me fascinó "Cata", al inicio era una mujer frívola, sin embargo, diversas cosas que le ocurrieron la hicieron reflexionar".

Lorena Herrera externó que desea retornar en breve a la pantalla chica, sobre todo ahora que hay tanta libertad para laborar en diversas televisoras.

"Yo amo la actuación y es lo que más me llena y disfruto. Bienvenido otro personaje, por supuesto".