Busca ayuda para tratamiento médico

Liliana González Lobo, es una lagunera de 47 años de edad, quien padece de diabetes desde hace 15 años y que desde hace unos meses fue diagnosticada con Neuropatía Diabética, por lo cual ha perdido fuerza en sus piernas, por ello y ante los costos que ocupa sus medicinas, médicos y terapias pide ayuda de la comunidad para poder continuar con su tratamiento.

Lili, como le dicen de cariño, señala que mensualmente todos sus requerimientos médicos cuestan entre 15 mil y 25 mil pesos, gastos que por el momento no puede sostener en su totalidad debido a su incapacidad para moverse,ya que ella como artista de la fotografía necesita de su movilidad, lo que por ahora le es imposible, y a pesar de realizar constantemente rifas, taquizas, entre otras actividades, no alcanza el recurso para sus tratamientos.

El contar con seguridad social para Lili no ha sido grato, ya que la institución no la ha asistido conforme requiere su padecimiento, siendo que sus citas se alargan a varios meses para ser atendida, aún no es canalizada con el especialista, y por ello ha tenido que recurrir al tratamiento en organismos privados, acudiendo a fisioterapias, a laboratorios externos, entre otros recursos que necesita para que su enfermedad no siga avanzando, lo cual, recuerda, sucedió hace un año, en donde por esperar a que de alguna manera pudiera ser atendida y bien diagnosticada, su afección fue progresando de pensar en que solo era un dolor de ciática, se atendió pero sólo curaban su dolor, sin embargo el mal seguía avanzando por lo que recurrió a otra opinión médica en donde le fue diagnostica la neuropatía diabética.

Ahora al no contar con un trabajo fijo, siendo también promotora cultural y catedrática, y debido a la inmovilidad que está viviendo busca el apoyo a través de la venta de fotografía a gran escala de su autoría, así como en la plataforma de fondeo "GoFundMe" con la campaña "Hoy por Lili mañana por alguien más", en donde se puede donar desde 1 peso; al igual que mediante la aplicación MoneyPool, se puede ofrecerle ayuda en su tratamiento y estudios, siendo una resonancia magnética para conocer si un disco está comprimiendo la médula, lo cual de ser así tendría que operarse.