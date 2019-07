Charlyn, nueva jugadora del 'Atleti' Femenino

La delantera mexicana Charlyn Corral se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid Femenino y de inmediato aceptó el reto con gusto y en busca de brindarle alegrías a los aficionados del club "colchonero".

"Charlyn Corral es nueva futbolista del Atlético de Madrid Femenino. La mexicana, de 27 años de edad, procede del Levante Unión Deportiva, donde ha militado durante las últimas cuatro temporadas", comunicó el club rojiblanco.

El cuadro madrileño destacó el potencial goleador de Corral, quien en las últimas campañas de la Liga Iberdrola brilló; primero fue "pichichi" en la temporada 2017-2018, con 24 dianas, y apenas en la pasada anotó 20 tantos para ser la segunda máxima goleadora por detrás de Jenni Hermoso, ahora exjugadora del "Atleti".

"Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí. Es un gran reto y una gran responsabilidad y siento muchas emociones, he llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí", señaló la delantera mexicana.

Charlyn Corral, en declaraciones para el portal oficial del club español, de inmediato se comprometió en esta nueva aventura: "No les fallaré, vengo aquí a ganarme su respeto y cariño desde el primer día".

La seleccionada tricolor se unirá a su compatriota, la defensa Kenti Robles, en el Atlético de Madrid, que aspira a defender el título de la Primera División femenil de España en la temporada venidera.

"De esta manera, nuestro club se hace con una de las mejores goleadoras de la liga española en las últimas temporadas", mencionó el conjunto madrileño ante el fichaje de Charlyn Corral.