Polemizan con asignación de obras

La fracción del PRI en el cabildo de Torreón denunció durante el miércoles presuntas asignaciones "irregulares" en obra pública del Municipio, más tarde las autoridades emitieron un comunicado en el que buscaron precisar algunos puntos.

Los ediles del PRI señalaron que dichas situaciones se presentaron durante la pasada administración municipal (2018) y lo que va de la actual, en ambas se habría favorecido a un grupo de empresas foráneas con proyectos de obra, mantenimiento y rehabilitación de espacios.

La síndica de mayoría, Dulce Pereda, señaló que han investigado a varias empresas y han destacado al menos a cinco con asignaciones de obra en diversas modalidades, en todos los casos cuentan con domicilios residenciales e incluso en colonias populares, esto a pesar de que facturan millones de pesos.

"Todo esto viene en el portal de transparencia, nosotros no estamos inventando absolutamente nada... El tema es que no existe ninguna currícula de ninguna de las empresas que están aquí, ni tampoco ningún acta constitutiva, porque cuando entra uno al padrón de proveedores, te encuentras que están en proceso de digitalización desde hace un año y medio y no tienes información de las empresas", dijo Pereda.

La síndica de mayoría expuso el ejemplo de Oseye S. A. de C. V., una empresa originaria del estado de Puebla, misma a la que se le contrató por un monto de 10 millones 433 mil 321 pesos, se le han pagado en realidad 15 millones 145 mil 545 pesos, esto por concepto de rehabilitación de tramos de pavimento en vialidades como la avenida Bravo, Allende y la avenida México, no obstante, su domicilio es una casa de dos pisos en la colonia Valle Dorado de Puebla, sin nomenclaturas o anuncios al respecto.

Otro de los ejemplos que se destacaron fue el de Green Patcher México S. de R. L de C. V., empresa a la que se le contrató por un monto de 4 millones 600 mil 793.71 pesos, pero se le han pagado ya 5 millones 861 mil 200.81 pesos, esto por concepto de un programa emergente de bacheo en diversos sectores, principalmente Centro, Los Ángeles y San Isidro. De dicha empresa además destacaron que se ha visto envuelta en polémica por hacerse cargo de obras diversas en Ciudad de México y entregar "malos resultados", citaron publicaciones de El Universal de 2016, donde se resaltaba el "alto costo de las obras de pavimentación y su cuestionable calidad; entre las empresas involucradas estaba precisamente Green Patcher México.

"Lo interesante de aquí es que, investigando, pues la empresa tiene antecedentes negativos, no existe el currículo de estas empresas, no lo pudimos encontrar en la parte de Transparencia, entonces nos dimos a la tarea de recurrir a los medios de comunicación y realmente los comentarios acerca de cada una de estas empresas pues no son positivos", señaló Pereda.

Por su parte, el regidor Antonio Gutiérrez Jardón destacó el hecho de que "prácticamente" todos los proyectos que han realizado dichas compañías, y en los que se han erogado 88 millones 546 mil 854.75 pesos en conjunto, cuentan con carencias y fallas que terminan perjudicando a la ciudadanía.

"Es un asunto muy delicado, porque se está gastando dinero público en obras muy mal ejecutadas, con procesos de contratación muy irregulares y que se concentran en estas pocas empresas... Habiendo tantas opciones de calidad en la región, se van a contratar obra a otros lados, incluso cuando se trata de acciones de bacheo que le corresponden por ejemplo al Sistema Integral de Mantenimiento Vial", explicó Gutiérrez Jardón.

El regidor expuso el caso de la empresa COREESAC S. A. de C. V., la cual se contrató con un monto de 10 millones 316 mil 828.89 pesos, pero que ya se han pagado 12 millones 812 mil 981.04 pesos, esto por diversas obras, entre las que destaca la aplicación de pintura termoplástica en la carretera Torreón-San Pedro, bulevar Constitución y Río Nazas; en casi todos los casos dicha pintura ha desaparecido prácticamente por completo.

"Nos preocupan mucho estas cosas, que sean obras de mala calidad, que sean solo algunas y que sean de fuera, esto deja de lado el crecimiento de la región", expresó también el regidor Alfredo Mafud.

Otro de los ejemplos que llamó la atención de los ediles del PRI fue una "rehabilitación" de tramos de la calzada Colón en febrero pasado, los trabajos estuvieron a cargo precisamente de COREESAC S. A. de C. V. y fue por adjudicación "restringida".

"¿Rehabilitación de qué?, si acabas de arreglar la Colón, o sea, ¿cómo es posible que ahora vayas a meter otra vez una rehabilitación a algo que acabas de arreglar? Es impresionante, esa obra es de casi dos millones de pesos, es de este año", reclamó Dulce Pereda, quien además advirtió que procederán a nivel estatal para solicitar las indagatorias necesarias, pues ante instancias municipales como Contraloría "no se tienen ni siquiera respuestas, para ellos todo es maravilloso y todo está bien".

Los ediles finalmente presentaron así a las "empresas favoritas del municipio", la lista está compuesta por Green Patcher México S. de R. L de C. V., GST Ingeniería y Diseños S. A. de A. V., Grupo Marniez, COREESAC S. A. de C. V. y Oseye S. A. de C. V., todas con domicilio original fuera de Coahuila.

Por la tarde del mismo miércoles el Municipio de Torreón emitió un comunicado a través de su Dirección de Comunicación Social; sin hacer referencia directa a los señalamientos de los regidores del PRI, precisó que "más del 90 por ciento de inversión en obra pública en Torreón se queda en empresas locales".

En el documento señalaron las autoridades que "durante la pasada administración municipal, periodo 2018-2019, se licitaron cerca de 230 contratos de obra pública, en las tres modalidades permitidas por ley. Durante este año, más del 90 por ciento de la obra pública en Torreón ha sido destinada en empresas locales".

Destacaron que "las evidencias" de todos esos contratos, cuyo monto sumó la cantidad de 320 millones de pesos, están documentadas y disponibles en la página de transparencia municipal, esto en cumplimiento a la normatividad.

Dentro del mismo comunicado se hizo mención a los proyectos que ha tenido a su cargo la Dirección de Obras Públicas desde la administración pasada.

Informaron que en el periodo 2018-2019 "se realizaron 14 licitaciones públicas, donde participaron más de 20 empresas, lo que a escala nacional es una señal de confianza en los procesos de cualquier municipio.

De igual forma, se realizaron cerca de 62 licitaciones a cuando menos tres personas. Cabe señalar que hasta la fecha no se ha presentado una sola impugnación por parte de los participantes, como un derecho que se contempla por ley, cuando hay inconformidades de los concursantes, con las decisiones de la autoridad".

Finalizaron el documento resaltando el hecho de que "hasta el momento, la Administración ha cubierto todas las auditorías que se realizan por las autoridades competentes. Destaca incluso que este año el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) -otra de las dependencias que hacen contratación de obras- obtuvo una calificación de 100, durante los primeros meses del año, en todos los parámetros que revisa el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI)".

Señalamientos y respuestas

Acusaron regidores del PRI en Torreón que se han cometido “irregularidades” en la realización de obras desde 2018.

*Citaron casos específicos de 5 empresas que presuntamente se han visto “favorecidas” con proyectos de diversa naturaleza.

*A dichas empresas se les han asignado proyectos por un monto global de 88 millones 546 mil 854.75 pesos.

*El Municipio precisó en un comunicado que el 90 por ciento de la inversión en obra pública se queda en empresas locales de Torreón.