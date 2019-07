AT&T retira Friends de Netflix

AT&T retirará Friends de Netflix para alimentar su propio servicio de streaming.

La empresa de telefonía e internet, que es propietaria de la división de entretenimiento de WarnerMedia, dijo que su servicio se llamará HBO Max.

La plataforma tendrá su lanzamiento masivo en el 2020. A medida que más empresas - Comcast, Apple, Disney - develan sus servicios de streaming, tratan de hacerlos más atractivos con programas exclusivos y grandes catálogos y retiran algunas de sus producciones de Netflix.

NBCUniversal de Comcast dijo el mes pasado que se quedaría con The Office, el programa más popular de Netflix, a partir de 2021. Su servicio también debuta en el 2020. El próximo servicio de Disney será la plataforma exclusiva para sus grandes películas.

Netflix dijo en un comunicado preparado con antelación que lamenta que Friends deje su plataforma en Estados Unidos, pero los derechos para ver la serie en otros países no se ven afectados. AT&T también dijo el que el drama de adolescentes Pretty Little Liars, actualmente en Netflix, se moverá a su servicio y que éste también será la plataforma exclusiva para el Príncipe de Bel Air, así como los dramas de Warner Bros. hechos para The CW, el canal de cable del que es copropietario junto con CBS. También hará películas originales y series, incluyendo una comedia romántica con Anna Kendrick y dos películas producidas por Reese Witherspoon.