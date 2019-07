Cristian estudia y contribuye con gastos

Cuando tenía 14 años, Cristian tuvo la inquietud de hacer algo para mejorar su economía y contribuir con los gastos generados en casa por su educación.

Tuvo que esperar unos meses a salir de vacaciones para preguntar por el programa de menores empacadores que maneja el DIF mediante acuerdos con centros comerciales y bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo.

Cristian Jesús Dueñes Pedrueza dice que al igual que muchos otros adolescentes desean obtener recursos para ayudarse con la escuela o gastos personales y así contribuir a la economía familiar.

"Yo tenía 14 años. Estudiaba en la secundaria y en junio del 2017 pude entrar al programa", dice Cristian, quien ya cumplió dos años y medio en él. Actualmente tiene 17 años de edad.

El programa es para menores de edad pero de 15 años en adelante por las disposiciones y normativa vigente que existe en México en esta materia.

Para Cristian esto fue de gran ayuda porque además ha podido relacionarse con otros jóvenes que también trabajan y estudian como él.

"Empecé más que nada para echarle la mano a mis papás con mis estudios y además es algo que me hace sentir muy bien. Estoy feliz hasta ahorita", dice Cristian.

El joven estudia por las mañanas la preparatoria y por las tardes, trabaja en horario las 15:00 a las 20:00 horas, es decir, 5 horas diarias todos los días excepto los viernes, que es su día libre. Gracias a esto ha tenido que aprender a organizarse mejor.

"Es pesado pero si uno se organiza no pasada nada, hasta ahorita no he tenido problemas con la escuela a raíz de esto. Mis padres también trabajan y apoyaron mi decisión", asegura.

Comentó que el programa le ha ayudado a poder comprar útiles escolares, ser más responsable y tener mas amigos además de hacer deporte.

"Nos ayudan a reforzar nuestros valores y la convivencia. Llevo tres años haciendo deporte y juego como delantero", expresó Cristian, quien sí recomienda que los jóvenes busquen la manera de ayudarse o ayudar a sus padres.

"No es difícil entrar cumpliendo los requisitos, sí me ha ayudado", acotó.