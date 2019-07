Protestan por presunto fraude de constructora en Gómez Palacio y Lerdo

Un grupo de personas de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo se manifestó esta mañana para solicitar la intervención del Gobierno federal a fin de solucionar el problema de viviendas que fueron adquiridas desde hace unos quince años mediante crédito Fovissste con la constructora Graciano y Asociados S.A de C.V y que según ellos, terminó en un fraude.

Los quejosos señalaron que son más de mil familias afectadas y que algunas de ellas ya tienen sus casas, pero no cuentan con sus escrituras porque no están dadas de alta ante el Registro Público de la Propiedad, mientras que a otros afectados se les otorgaron créditos hipotecarios y hasta la fecha no han recibido sus viviendas. Según mencionaron, los fraccionamientos son Quintas del Desierto I y II, y Residencial Las Quintas Lerdo.

Este conflicto ha ido a parar a dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública, pero no se ha tenido éxito.

Violeta Santos Romero, una de las inconformes, dijo que son mil 72 créditos ejercidos por Fovissste en la Comarca Lagunera y “ahorita vemos una oportunidad con este nuevo gobierno de la República, pues porque hemos visto que él (el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador), está luchando contra la corrupción, contra la impunidad, por eso estamos manifestándonos”.

Las personas que protestaron permanecieron por algunas horas sobre uno de los cruceros que se ubica a unos metros atrás de la Unidad Deportiva de Lerdo.