Renuncia en Hacienda afecta credibilidad de gobierno federal: PRD

El dirigente municipal del PRD, Cecilio Campos Jiménez, dijo que la renuncia del titular de Hacienda, Carlos Urzúa, se presenta en un momento complicado en la economía y se suma a más de una docena de denuncias que se han registrado en los primeros siete meses de la administración federal.

"No es normal que tantos funcionarios de primer nivel estén desertando en apenas pocos meses de gobierno, son síntomas de que las cosas no están funcionando adecuadamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creo que cuando la tripulación empieza a abandonar la nave es porque el barco está haciendo agua, esperemos que no haya consecuencias muy graves de las renuncias que se han dado en las diferentes áreas", comentó.

Recordó que el director del IMSS también dejó el cargo, a nivel nacional, además de personal de Semarnat, Turismo, y áreas claves donde hay gente que han renunciado por las imposiciones que se han hecho.

"Estas denuncias reflejan un gabinete endeble, que no es fuerte, es frágil, que falta acuerdo, que ha habido malas decisiones que no comparten los responsables en las diferentes áreas, esto afecta la credibilidad en el gobierno federal porque se le está yendo el equipo, sus mejores cartas se están yendo, ojalá que no se presente una crisis de desconfianza que se manifieste en una situación económica más complicada", expresó.

Dijo que los indicadores actuales de empleo son bajos y la expectativa de crecimiento económico también, además de que se han elevado los niveles de inseguridad, un escenario que nadie desea en el país.