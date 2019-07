¿Cómo manejar un auto automático por primera vez?

Una transmisión automática resulta muy conveniente para el manejo en ciudad

Según nuestros expertos de Automexico, los coches automáticos son muy populares en espacios urbanos debido a que resultan muy prácticos por el intenso tráfico de sus calles. Pisar continuamente el embrague para avanzar uno o dos metros puede resultar desesperante para muchas personas. Si estás considerando comprar un vehículo con este tipo de transmisión, estos consejos sobre cómo manejar un auto automático te serán de gran utilidad.

Lo primero que notarás cuando te subas a un vehículo de esta clase será la ausencia de dos elementos: el pedal de embrague y la palanca de cambios. Asimismo, es mejor que te familiarices con la nomenclatura del selector de la caja automática para conocer todas las posiciones. La P significa Parking (Estacionado), R es la Reversa, N es la posición neutral (punto muerto en una caja manual) y D significa Drive, que es la posición que deberás colocar para avanzar.

Otro de los consejos sobre cómo manejar un auto automático es que identifiques los pedales con claridad, aunque esto no supondrá un problema porque están colocados en el mismo orden que en un coche manual. Del lado izquierdo encontrarás el pedal de freno y del derecho el acelerador. No hay espacio para la confusión. Ya no deberás preocuparte por esos cambios rápidos de pedal para que no se te apague el coche o de sacar lentamente el embrague al mismo tiempo que metes el acelerador.

Antes de prender el coche, asegúrate en pisar el pedal de freno; una vez encendido, podrás cambiar la palanca de Parking a Drive o Reversa, según requieras en cada situación. Normalmente, este tipo de coches tiene un botón en la palanca para que puedas cambiar de posiciones. En caso de que el vehículo cuenta con el selector en la base del volante, bastará con tirarlo hacia tu cuerpo para que puedas moverlo sin problemas.

Consulta la nomenclatura en el manual del auto porque podría tener algunas pequeñas variaciones

Previo al desplazamiento de la unidad, retira el freno de mano, que también cuenta con un botón en la punta para permitir su movimiento. Una vez que quites el pie del freno, el coche comenzará a moverse, por lo que tienes que hacerlo de forma lenta. Para aumentar la velocidad solo deberás pisar el acelerador. A partir de entonces, todo resultará muy sencillo porque se trata de ir alternando dos pedales durante todo el trayecto.

Algunas personas enseñan cómo manejar un auto automático sin prestar atención en los hábitos, pero esto es un error. Una recomendación que hará más confortable y seguro tu viaje es utilizar solo el pie derecho para frenar y acelerar, mientras que el izquierdo va completamente descansado.

De igual forma, es importante cambiar a la posición Parking y con el freno de mano activo cuando estaciones el coche. En caso de que vayas a dejarlo en una pendiente, el proceso es el siguiente: Pisar el freno, pasar a Neutral, accionar el freno de mano, soltar el pedal de freno y cambiar a Parking. Puede parecer algo sin importancia, pero el principal beneficio es que prolongarás la vida útil de tu caja, un componente que suele ser de precio elevado.

Saber cómo manejar un auto automático implica dominar estos pequeños detalles porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Por ejemplo, cambiar a Parking sin que la unidad esté completamente detenida, aumentará dramáticamente el riesgo de forzar la caja de la transmisión hasta reventarla. No, nadie quiere eso.

El artículo ¿Cómo manejar un auto automático por primera vez? fue publicado originalmente en Automexico por Mendoza, S.