Me integré muy bien: Gorriarán

“Nando” Gorriarán, está adaptado a los albiverdes, por lo que solamente aguarda la hora, para poder mostrarse en la cancha ante los aficionados de Santos Laguna.

El volante uruguayo, estuvo por la mañana en el Guerrero Fest en el Estadio Corona, donde los seguidores santistas, tramitan su abono para la temporada 2019-20 de la Liga, donde apoyarán al equipo al mando de Guillermo Almada.

“No me ha costado nada, me integré muy bien, desde el primer día el grupo me trató como uno más, eso me facilitó mucho el trabajo, y conocer al Profe Guillermo, me hizo muy bien” confesó el mediocampista charrúa.

Agregó que está muy bien en lo físico y futbolístico, por lo que está muy contento y feliz, a gusto con el club y con el grupo, trabajando fuerte y de manera intensa, para lo que se viene.

Más información mañana en la edición impresa