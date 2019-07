Michelle Obama dedica conmovedor mensaje a Cameron Boyce

"Fui muy afortunada de compartir algunos momentos con Cameron Boyce —en el set, en la Casa Blanca y en proyecto de servicio— fue tiempo suficiente para reconocer que no solo tenía un increíble talento, sino también un increíble corazón. Mando amor y abrazos a su familia, amigos y a sus muchos, muchos fans" expresó la exprimera dama de los Estados Unidos.

I was lucky enough to share a few moments with Cameron Boyce—on set, at the White House and on a service project—enough time to recognize that not only did he have incredible talent, but also an incredible heart. Sending love & hugs to his family, friends and his many, many fans. pic.twitter.com/CS0HdaNOwy