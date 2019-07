Niega gobernador de Querétaro estar vinculado a Juan Collado

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, negó las acusaciones en su contra que lo vinculan con el abogado Juan Collado, las cuáles señalan que recibió recursos de procedencia ilícita para su campaña por la gubernatura.

En entrevista radiofónica con un medio local, el mandatario estatal calificó como una "bajeza" las acusaciones en su contra.

"Me parece penoso, de una bajeza y una irresponsabilidad de alguien que dice que manda dinero pero que no están seguros si se me entrego, eso es irresponsable, yo estaré muy atento a esto", dijo.

"Soy un gobernante que lleva cuatro campañas, cuatro saliendo en todas triunfantes que casualidad que durante 6 meses que aparezco como uno de los gobernadores mejor calificados de este país saquen esta bajeza".

Domínguez afirmó que en éste y cualquier otro caso no permitirá que su nombre se vea manchado por acusaciones que calificó de tonterías.

Reiteró que resulta curioso que luego de 6 meses de salir en diversas encuestas como uno de los mejores gobernadores del país, ahora lo relacionen con el abogado Juan Collado.