Acusan asignación 'irregular' de obras en Torreón

La fracción del PRI en el cabildo de Torreón realizó hoy martes una rueda de prensa, denunciaron presuntas asignaciones "irregulares" en obra pública del municipio.

Señalaron que dichas situaciones se presentaron durante la pasada administración municipal y lo que va de la actual, en ambas se habría favorecido a un grupo de empresas foráneas con proyectos de obra, mantenimiento y rehabilitación de espacios.

La síndica de mayoría, Dulce Pereda, señaló que han investigado al menos a cinco de esas empresas con asignaciones de obra, en todos los casos cuentan con domicilios residenciales e incluso en colonias populares, esto a pesar de que facturan millones de pesos.

"Todo esto viene en el portal de transparencia, nosotros no estamos inventando absolutamente nada... El tema es que no existe ninguna currícula de ninguna de las empresas que están aquí, ni tampoco ninguna acta constitutiva, porque cuando entra uno al padrón de proveedores, te encuentras que están en proceso de digitalización desde hace un año y medio y no tienes información de las empresas", dijo Pereda.

Por su parte, el regidor Antonio Gutiérrez Jardón, destacó el hecho de que "prácticamente" todos los proyectos que han realizado dichas compañías, y en los que se han erogado casi 90 millones de pesos en conjunto, cuentan con carencias y fallas que terminan perjudicando a la ciudadanía.

"Es un asunto muy delicado, porque se está gastando dinero público en obras muy mal ejecutadas, con procesos de contratación muy irregulares y que se concentran en estas pocas empresas... Habiendo tantas opciones de calidad en la región, se van a contratar obra a otros lados, incluso cuando se trata de acciones de bacheo que le corresponden por ejemplo al Sistema Integral de Mantenimiento Vial", explicó Gutiérrez Jardón.

Los ediles advirtieron que procederán a nivel estatal para solicitar las indagatorias necesarias, pues ante instancias municipales como "contraloría" no se tienen "ni siquiera respuestas, para ellos todo es maravilloso y todo está bien", señaló Pereda.