'Presión e intensidad, lo que quiere Almada'

Con doble sesión de entrenamiento, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna continuó ayer su última etapa de la pretemporada, dando los toques finales al sistema táctico que utilizarán durante el Apertura 2019.

Los dirigidos por Guillermo Almada trabajaron en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde combinan labores de acondicionamiento físico con aspectos futbolísticos, estando cerca de alcanzar el nivel atlético que pretende el estratega Albiverde. El equipo volverá a entrenar a doble turno este miércoles, preparando su último partido de la pretemporada, el cual disputarán el próximo fin de semana en su casa, ante sus nuevos hermanos, los Rojinegros del Atlas, donde Almada podría ensayar su once inicial contemplado para el torneo regular.

Durante la práctica vespertina, el delantero argentino Julio César Furch atendió a los representantes de los medios de comunicación y habló en torno a lo que ha sido la pretemporada Albiverde, en la que no se han encasillado en el tema físico, sino que también trabajan constantemente en temas futbolísticos, sin descuidar la exigencia.

"Los trabajos han sido muy intensos aunque esté el balón, eso busca el entrenador, mucha presión e intensidad en todo el campo, nadie puede quedarse relajado, todos tenemos que presionar con una coordinación grande para que salga bien, en el último partido contra Toluca se vio muy bien y vamos a ver el sábado contra Atlas, cómo sale", apuntó "El Emperador".

Asimilar rápido la idea de juego implementada por Guillermo Almada, ha sido la encomienda de Furch y sus compañeros a lo largo de la pretemporada, cuestión que están cerca de lograr: "yo creo que la intensidad y la presión, son dos puntos que se han trabajado bastante durante la pretemporada en estos dos meses que llevamos. Eso se pretende, si bien lleva mucho trabajo desde el arquero hasta el punta y eso requiere de mucha coordinación, lo hemos trabajado para que esa sea la base del equipo", expresó Furch.

Julio volverá a ser el encargado de finalizar las jugadas y hacer los goles para el equipo santista, responsabilidad que asume aún sin saber si tendrá un socio en el área rival o si jugará en solitario en el ataque.

"Por lo que hemos jugado ahora en la pretemporada, ha sido con un nueve y un media punta, ha variado bastante y le ha dado la oportunidad a todos, y eso está bien. Creo que hay jugadores que se están jugando un puesto y lo tratan de hacer de la mejor manera, sea un nueve o un media punta, todos están dispuestos. Guillermo verá a quien mejor está y a quien tenga la chance de jugar, lo puede hacer con dos nueves aunque creo que no le gusta mucho, así que más que nada es un nueve y un media punta", señaló.

Furch ha estado cerca del título de goleo individual, pero aunque no se le ha podido dar, no es algo que le obsesione al grado de ponerlo por encima del éxito colectivo: "siempre lo primordial es el trabajo grupal. La verdad es que estuve muy cerca la otra vez de conseguir el título de goleo, fue una lástima, lo lamenté en un momento pero quizás no me quedé pensando tanto en eso como las veces que nos hemos quedado fuera de liguilla, eso me duele más que no poder conseguir el título de goleo individual", sentenció.