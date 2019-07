Retrata miserias humanas en filme 'Maléfica' viene más malvada

Más que la falta de recursos económicos, la pobreza más dolorosa es la que tiene que ver con no encontrar posibilidades para salir adelante, más que robando o consiguiendo dinero a la mala, señaló Gael García, sobre el contexto en el que viven "El cagalera", "El moloteco" y "Sugheili" en la cinta Chicuarotes que se encuentra actualmente en cartelera en Torreón.

Ambientada en la época contemporánea, la historia original de Augusto Mendoza, retrata la manera en la que jóvenes, de entre 16 y 20 años, enfrentan la vida sin un trabajo formal, entre la violencia de su comunidad, los maltratos familiares y su necesidad de huir de ese ambiente.

En entrevista, Gael García Bernal expuso que en este su segundo largometraje como director, quiso mostrar esa miseria que no tiene que ver tanto con la falta de recursos, sino con "la pobreza de espíritu, esa que no te permite ver hacia adelante".

"Los chavos de Chicuarotes parten de narrativas que ellos heredaron. Por la falta de amor, por ejemplo, no tienen la creatividad de elaborar una narrativa propia, de libertad y de otras posibilidades, y heredan la narrativa única de hay que salir, de hay que escapar de ese lugar", explicó el realizador.

En la trama, "El cagalera" (Benny Emmanuel) en complicidad con su mejor amigo "El moloteco" (Gabriel Carbajal) harán hasta lo imposible con tal de conseguir el dinero suficiente para comprar una plaza de un sindicato y poder vivir sin trabajar.

Para ellos, dijo Gael, ésa es su oportunidad para salir de su pueblo, "porque piensan que si no lo hacen no lograrán ser alguien en la vida y lo más sorprendente es que heredan también el hecho de que existe la posibilidad de secuestrar a alguien, a otro niño" para conseguir dinero.

"Yo a esa edad no entendía el concepto secuestro, no crecí con ese concepto, ahora los niños crecen con eso como si fuera parte de nuestra sociedad y de nuestro andar. Ellos (los personajes de la cinta) le echan la culpa a la pobreza y a que tienen que salir adelante, cuando no tiene que ver con eso sino con su falta de amor, aunque suene cursi y trillado", expuso el cineasta, cuya ópera prima como director fue Déficit.

El audiovisual de poco más de dos minutos de duración, muestra a "Maléfica" llena de ira, implacable y muy poderosa, tras enterarse del compromiso de "Aurora" con "Felipe", a quien dará vida Harris Dickinson.

"El amor no siempre termina bien", asegura la villana interpretada por Angelina Jolie en el nuevo tráiler de la cinta, que explora la compleja relación entre el hada con enormes cuernos y la futura reina.

La "Reina Ingrith" protegerá a "Aurora" y ayudará a que la boda se lleve a cabo; "'Maléfica' es una amenaza para todos, haremos todo lo posible para protegerte".

Mientras la relación entre "Aurora" y "Maléfica" se deteriora, aparece una nueva criatura y nuevos aliados de la villana en la historia dirigida por Joachim Rønning y con un guion Linda Woolverton.

Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Ed Skrein, Juno Temple y Lesley Manville completan el reparto del filme, que fue grabado en locaciones de Londres, Inglaterra y en otras partes de Reino Unido.

Basada en la película de 1959, La bella durmiente, "Maléfica" fue la primera cinta de la malvada bruja en la que se revelan los motivos por los que su corazón se endureció.

La casa productora presentó la historia jamás contada de "Maléfica", una bellísima joven con un corazón puro y unas asombrosas alas negras, que crece en un entorno idílico, un apacible reino en el bosque, hasta que un día un ejército de invasores humanos amenaza la armonía de ese lugar.

Ella, se convierte en la protectora de su reino y todas las criaturas que habitan ahí, pero al final es blanco de una despiadada traición que la endurece.