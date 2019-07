Minaj cancela show en Arabia Saudí

Nicki Minaj decidió retirarse de un festival en Arabia Saudí para mostrar su apoyo a las mujeres, a los gay y a la libertad de expresión.

"Luego de una cuidadosa reflexión he decidido no seguir adelante con mi concierto programado en el Jeddah World Fest. Aunque no quisiera nada más que traer mi espectáculo a los fans en Arabia Saudí, tras educarme mejor sobre estos asuntos, creo que es importante para mí dejar claro mi apoyo a los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ y la libertad de expresión", dijo Minaj en un comunicado.

Originalmente Minaj tenía previsto encabezar el concierto del 18 de julio. La Human Rights Foundation emitió un comunicado la semana pasada exhortando a la rapera y a otros artistas a retirarse del festival. En Arabia Saudí, la segregación de género entre hombres y mujeres solteros todavía es reforzada en muchos restaurantes, cafeterías, escuelas públicas y universidades, pero otras leyes se han suavizado y las mujeres ahora pueden conducir y asistir a eventos en estadios deportivos.

El Jeddah World Fest, que de acuerdo con las leyes saudíes está libre de alcohol y drogas, está abierto a personas de 16 años para arriba y se realiza en el Estadio Deportivo Rey Abdullah en la ciudad del Mar Rojo. Entre otros artistas en el programa se encuentran el exintegrante de One Direction Liam Payne y el DJ Steve Aoki.