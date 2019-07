Temen congelamiento de cuentas del Sapal

El Sapal de Lerdo no tiene recursos económicos suficientes para hacer un pago inmediato de casi 500 mil pesos al Infonavit, por lo que existe el riesgo de que la dependencia federal les congele las cuentas bancarias, como ya sucedió hace algunos meses con el Simas Torreón, también por adeudos.

En la recta final de la administración municipal, Gustavo Samaniego Holguín, director del organismo operador de agua, dijo que no ha tenido la oportunidad de dialogar con el alcalde electo de Lerdo por el PRI, Homero Martínez Cabrera, pero que "al momento de hablar le diré cómo está la situación real, lo que es; yo no tengo por qué esconder una deuda, simplemente ni son mías. Infonavit es otro de los casos que se me va a poner mal porque no hemos cumplido con el pago de este mes, situación que por ahí tendremos problemas", sostuvo,

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado paga al Infonavit un convenio trimestral de alrededor de 230 mil pesos por adeudos que se vienen arrastrando, además de que se desembolsan otros 214 mil pesos por el cumplimiento.

Ante la crisis financiera que "ahoga" a la paramunicipal y por la falta de captación por parte de la ciudadanía, Samaniego Holguín comentó que: "voy a llevarle a la presidenta (María Luisa González Achem) cuánto es lo que tengo que pagar, cuánto es lo que estoy captando y que ellos me ayuden a tomar una decisión porque pues esto pegó. En el Infonavit nomás no pagas y rápido te congelan las cuentas", expresó.

A finales del pasado mes de junio, se informó que el Sapal de Lerdo se podría considerar prácticamente en quiebra, aunque primero se tendría que revisar la demanda que le llegó al Municipio a través de dicho organismo por parte de la empresa concesionaria Ticsa, por una deuda que rebasa los 315 millones de pesos y que corresponde a la operación de la planta tratadora de aguas residuales.

Lo anterior porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de comprar cierto volumen de agua tratada al Sapal, por lo que ahora este último tiene que responder a la planta, pues así fue convenido hace 10 años.

Sobre ello, el director del Sapal mencionó que el departamento Jurídico del Ayuntamiento es el encargado de hacer la contestación de la demanda correspondiente, pues en esta situación están involucrados el Municipio, la paramunicipal y la empresa concesionaria.

"Yo les estoy facilitando toda la información que ellos necesitan para darles la respuesta correspondiente a esas demandas. Nosotros estuvimos en pláticas con Ticsa, y por ahí tuvimos algunos acuerdos, tanto que por eso nos aguantaron a nosotros, ya la administración que venga tendrá que hacer los arreglos correspondientes con ellos y las diferentes negociaciones", afirmó.

Además de los adeudos con el Infonavit y la demanda de la planta tratadora de aguas residuales, el Sapal ya fue notificado por la Conagua para contestar sobre el adeudo histórico de 65 mdp por concepto de derechos de extracción de agua.