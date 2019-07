Consideran que enciende 'focos rojos' salida de SHCP

Argumentando como motivo de su salida diversas discrepancias en materia económica, Carlos Urzúa Macías renunció ayer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acción que "encendió focos rojos" de empresarios de la Comarca Lagunera.

Con esta decisión de un funcionario de primer nivel de la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la IP local considera que se incrementa el panorama de incertidumbre en el país ante la política financiera del titular del Ejecutivo.

De acuerdo a Fernando Menéndez Cuéllar, presidente del Centro Empresarial de La Laguna (Coparmex), la postura de los empresarios a nivel nacional, es preocupante porque el "hombre fuerte de Hacienda" le renuncia al presidente de la República a menos de un año de su gobierno.

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, considera que la salida del ahora exsecretario de Hacienda "perjudicará al país, no sólo a los empresarios". Reconoció que no los deja de sorprender el mandatario por los bandazos que da en varios temas. "No entendemos nada de lo que quiere Andrés Manuel López Obrador para nuestro país.

Cuestionan ambos además el nombramiento de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda ahora como el nuevo ministro de la dependencia y pregunta Menéndez Cuéllar si con él, "el presidente no tendrá discrepancias financieras como ocurrió con Urzúa Macías, según el motivo de su renuncia".

En un hecho que cimbró a los diferentes sectores del país entre ellos a la iniciativa privada Carlos Urzúa Macías renunció como secretario de Hacienda señalando también "decisiones de política pública sin el suficiente sustento".

En otra parte de la carta que el exfuncionario federal dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, citó: "Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés".

Fernando Menéndez Cuéllar presidente de Coparmex Laguna declaró al respecto la preocupación de que "el nuevo encargado de las finanzas del país acepte trabajar en esas condiciones, lo que significaría que él pasaría por alto tales discrepancias y la imposición de funcionarios".

En tanto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Ramón Mata Bolívar declaró que además de preocupante, "nos genera verdadero temor lo que pueda ocurrir en el país de cara al segundo semestre de este año. No se ha cumplido ni el primer año de gobierno y ya le renunció el secretario de Hacienda, un hombre que estuvo con AMLO desde que fue jefe de gobierno".

Al referirse al sector de la construcción advierte del riesgo que representa una eventual paralización de varias actividades económicas.

"Nosotros a nivel nacional enfrentamos un grave problema de desempleo ante la falta de obra pública. De acuerdo con un monitoreo, a nivel nacional sólo se ha ejercido si mucho, el 50 por ciento del presupuesto federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)".

Qué vamos a hacer sin trabajo y toda la gente que depende de nosotros, ante la inactividad que se registra en varios sectores del país, preguntó Mata Bolívar.

Los tres representantes empresariales hacen notar las diferencias que existen en cuanto a la política financiera del presidente López Obrador, con su exsecretario de Hacienda de tal manera que, le renunció en vez de seguir.

Carlos Urzúa dejó el importante cargo federal a sólo siete meses de haberlo asumido, destacando su perfil en el gabinete del actual gobierno.