Sapal, sin dinero para pagar 500 mil pesos al Infonavit

El Sapal de Lerdo no tiene recursos económicos suficientes para hacer un pago inmediato de casi 500 mil pesos al Infonavit, por lo que existe el riesgo de que la dependencia federal les congele las cuentas bancarias, como ya sucedió hace algunos meses con el Simas Torreón, también por adeudos.

En la recta final de la administración municipal, Gustavo Samaniego, director del organismo operador de agua, dijo que no ha tenido la oportunidad de dialogar con el alcalde electo de Lerdo por el PRI, Homero Martínez Cabrera, pero que "al momento de hablar le diré cómo está la situación real, lo que es, yo no tengo porqué esconder una deuda, simplemente ni son mías. Infonavit es otro de los casos que se me va a poner mal porque no hemos cumplido con el pago de este mes, situación que por ahí tendremos problemas", dijo.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado paga al Infonavit un convenio trimestral de alrededor de 230 mil pesos por adeudos que se vienen arrastrando, además de que se desembolsan otros 214 mil pesos por cumplimiento.

Ante la crisis financiera que "ahoga" a la paramunicipal y por la falta de captación por parte de la ciudadanía, Samaniego Holguín comentó que:

"Voy a llevarle a la presidenta (María Luisa González Achem) cuánto es lo que tengo que pagar, cuánto es lo que estoy captando y que ellos me ayuden a tomar una decisión porque pues esto pegó. (En el Infonavit) nomás no pagas y rápido te congelan las cuentas", expresó el director.

Aunque la alcaldesa María Luisa González Achem ha declarado que el Ayuntamiento no está en condiciones de otorgarle un préstamo al Sapal, Samaniego se acercará para pedirle ayuda.