Shakira da el último adiós a Fernando de la Rúa

"Fernando querido, te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", comenzó escribiendo la intérprete en Twitter.

En otro mensaje, Shakira resalta las "tantas luchas" que a su juicio realizó quien fuera jefe de Estado de Argentina entre 1999 y 2001, "muchas de ellas inmerecidas".

"Y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones", añadió.

