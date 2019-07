Ernesto D'Alessio ve problemas en investigación a Conade

Ernesto D'Alessio, presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, señaló que Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se siente muy tranquila con relación a las acusaciones que hay sobre las irregularidades en su organismo, señalando directo al Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento (Fodepar).

La razón es "porque la misma Secretaría de la Función Pública (SFP) está dentro del comité que designa esos presupuestos".

"Los problemas que le veo a estas investigaciones que se hacen en la Conade por el Fodepar son dos: En la comisión deportiva hay gente que no tiene los perfiles, las credenciales para estar ahí, y eso la directora no me lo pudo responder...", señaló.

"El segundo término es el que se puede señalar como el más grave: En el Comité Técnico se encuentra un representante de la Función Pública ahí metido. No digo que éste comisario haya caído en actos de corrupción, sino que la Secretaría de la Función Pública le va a remitir a esta persona para que libere los recursos. Si este comisario, que es el que investiga, es el que firma, es juez y parte. Eso y nada es lo mismo, por eso no le tengo confianza a estas investigaciones que está haciendo la Función Pública".

Miguel Ángel Robles Roa, comisario de la Función Pública ante la Conade, es el funcionario señalado: "Este secretario no ha ido a estas juntas y, reitero, si ellos investigan y encuentran, pues... No creo que quieran que les explote un cohete en la mano".

La SFP dio su postura y dijo que "es falso que ese Comisario avale las decisiones, ya que tiene voz, pero no voto", además de que la "investigación corre a cargo del Órgano de Control Interno".