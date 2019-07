Ariana Grande se 'quebró' durante un concierto

Ariana Grande lloró durante un concierto el fin de semana y dijo a sus fanáticos que aún está "procesando" muchas cosas que le sucedieron.

Era una canción más en otro de sus tantos conciertos, sin embargo, la artista estadounidense Ariana Grande no pudo contener las lágrimas este fin de semana cuando cantó el tema musical REM de su álbum Sweetener en el Enterprise Center en San Luis, Misuri, Estados Unidos.

Tras el episodio salió a explicar a sus fans por qué de la nada empezó a llorar.

"Siento todo muy intensamente y me he comprometido a hacer esta gira en un momento de mi vida en el que todavía estoy procesando mucho. ¡Así que a veces lloro mucho!", escribió la cantante de 26 años en una carta que publicó en Twitter y que luego borró.

Grande dijo que ella escribió el mensaje porque está agradecida. Les dijo a sus seguidores que si se sienten tristes "no están solos".

"Quiero que sepas que si tú también estás sufriendo puedes salir adelante y no estás solo".

En los últimos tiempos, la cantante ha hablado sobre sus dificultades para sobrellevar las consecuencias emocionales del ataque suicida en el que murieron 22 personas después de uno de sus conciertos en la ciudad inglesa de Manchester en mayo de 2017.

Además, su exnovio Mac Miller murió en septiembre pasado, y su compromiso con el comediante Pete Davidson terminó en octubre.

Refiriéndose a sus fanáticos durante su gira por Estados Unidos, escribió: "No estoy segura de lo qué hice para merecer encontrarme con tantas almas amorosas cada noche... pero quiero que sepan que realmente me ayudan".

Grande también escribió que su gira Sweetener era "un sueño hecho realidad... no importa lo difícil que sea o cuántos sentimientos surjan que me gritan que los procese y los resuelva un día. Prometo no renunciar a lo que he comenzado", añadió.

También escribió: "Es difícil mantener el equilibrio cuidando a las personas que te rodean, haciendo tu trabajo, curándote y cuidándote al mismo tiempo... Los quiero mucho".

La gira Sweetener comenzó en marzo y tiene previsto visitar Reino Unido e Irlanda a finales de este año.

Grande también encabezará el Manchester Pride, el festival de la comunicada LGTB en agosto, y regresará a la ciudad más de dos años después del ataque terrorista y su posterior concierto benéfico One Love.

