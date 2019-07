Los Castillo agradecen a 'El Chapo'

Eric del Castillo y su hija Kate tienen muy claro cuál es su sentimiento hacia Joaquín "El Chapo" Guzmán... agradecimiento.

El último en expresarlo fue el actor, quien declaró: "Es un personaje difícil que últimamente han juzgado muy fuerte en Estados Unidos. No trato de defenderlo, pero le agradezco que respetó a mi hija.

Me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua, espero que no sea así. ¿Te imaginas a mi hija esa noche ahí, en aquella soledad y rodeada de gente armada y de él, y que la haya respetado?

Meses atrás su hija ya había manifestado su agradecimiento al narcotraficante mexicano, después de su encuentro con él en octubre de 2015 para tratar la filmación de una cinta sobre su vida.

En la entrevista se le preguntó qué haría si lo tuviera frente a ella de nuevo y manifestó: "Primero, le daría las gracias por no haberme tocado, asustado. Agradecer que estoy viva".

Pero ese encuentro con Guzmán aún le cobra la factura a la actriz, pues según informó su papá, Eric del Castillo, la protagonista de series como Ingobernable y La Reina del Sur, aún debe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Hay una deuda que se está pagando mensualmente. No sé cuánto falte, quizá un año o dos, pero sigue pagando su error de pretender hacer algo con alguien sumamente difícil", explicó.

El actor también informó que viajará a Estados Unidos, al lado de su familia, para atestiguar el estreno en Broadway de la obra The way she spoke, que Kate del Castillo presentará en el teatro Minetta Lane de Manhattan, a partir del próximo 18 de julio, aunque este lunes inician los previos ante el público.

La puesta en escena es dirigida por Jo Bonney con un guión de Isaac Gómez, inspirado en una serie de entrevistas respecto a las miles de mujeres que han sido asesinadas o están desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. "Es un monólogo en el que interpretará a varios personajes, a siete u ocho, y en inglés.

La pobre tiene miedo de estrenar porque es mucha responsabilidad. Le teme al idioma, porque hay que pronunciar bien", explicó.

Kate le ha dicho que a través de la trama "se dicen cosas muy duras, que tienen que ver con Chihuahua, con las muertas y de muchas cosas latinas diferentes. Están cambiando los diálogos, tengo mucha curiosidad por ver de qué se trata. No voy a entender ni maiz paloma porque no sé inglés, pero ya me lo platicará ella".

Eric del Castillo resaltó estar orgulloso de su hija Kate no sólo en su faceta de actriz sino como activista social.