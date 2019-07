Brasil le da el último adiós a João Gilberto

Centenares de brasileños homenajearon ayer al cantante, guitarrista y compositor João Gilberto, el padre de la bossa nova, interpretando la emblemática canción "Chega de saudad", en el último adiós al artista, que falleció el sábado a los 88 años.

A lo largo de la mañana fueron llegando al Teatro Municipal de Río de Janeiro familiares, amigos, admiradores y curiosos para despedirse de uno de los músicos brasileños más reconocidos internacionalmente, João Gilberto, cuyo cuerpo fue velado en el imponente edificio antes de ser sepultado en el Cementerio Parque da Colina, en Niteroi, ciudad de la región metropolitana de Río.

LE DAN EL ÚLTIMO ADIÓS

Fueron varios los músicos que se acercaron al teatro para dar el último adiós al mayor referente de la bossa nova, el género musical que moldeó la identidad de Brasil e influyó a tantas otras generaciones de artistas, y fue precisamente la música una de las protagonistas de la jornada.

Tanto a las puertas del teatro como en su interior se escuchaban acordes musicales y voces suaves y melódicas que entonaban algunas de las canciones más populares del artista y de la bossa nova, género con fuertes influencias del samba y del jazz, que sirvieron como banda sonora a la despedida de Gilberto.

Varios artistas acudieron al velatorio para acompañar a la familia y despedirse del genio, como las actrices Gloria Pires y Marieta Severo, las cantantes Teresa Cristina y Adriana Calcanhoto y el musicólogo Ricardo Cravo Albin.

La cantautora Adriana Calcanhoto, visiblemente emocionada por la pérdida del que fue su mentor y fuente de inspiración, agradeció el "legado" de Gilberto, "un ejemplo para todos que representa un Brasil muy grande".

Por su parte, Teresa Cristina declaró que se trataba de un momento "emblemático" el perder al genio en un "año tan difícil para Brasil, con tanta gente burra en el poder", ya que Gilberto representaba la "belleza, lo contrario a lo que pasa en Brasil hoy en día".

"No se puede medir el tamaño de su pérdida.

Gilberto es la creación de la música brasileña contemporánea y la internacional.

La bossa nova es la creación de João en voz y guitarra", apuntó Cravo Albin, considerado uno de los mayores investigadores de la música popular brasileña.

Padre de tres hijos, cuentan sus allegados que João Gilberto era dueño de un carácter introvertido y en el terreno artístico era un obsesionado por la perfección, aunque su vida personal estuvo lejos de eso y sus últimos años se vieron empañados por el sabor amargo de una disputa familiar, unas millonarias deudas y diversos procesos judiciales.

La grabación del vinilo en 78 rpm de un compacto que incluía por un lado Chega de Saudade, samba compuesta por Antonio Carlos Jobim y el poeta y diplomático Vinicius de Moraes, y por el otro Bim Bom, es considerado como el marco inicial de la bossa nova porque permitió que el género que hasta entonces era conocido en unas pocas casas nocturnas de Río de Janeiro pudiese ser llevado a todo Brasil y al mundo.

La mayoría de músicos y aficionados que se acercaron a despedirse del artista coincidieron en definirlo como un "icono" e "inspiración", cuya música acompañó a varias generaciones y moldeó la identidad de Brasil. "João se impuso en el mercado con su técnica, con una voz sutil, afinada y equilibrada y llevó la bossa al lugar más representativo", explicó Carlos da Fé, cantante y compositor y uno de los músicos a los que Gilberto inspiró.

La despedida continuaba y la viuda de Gilberto, María do Ceu, se paró junto a su cuerpo mientras los fans pasaban en fila para decir adiós.

La exesposa del músico Claudia Faissol también estuvo presente.

Enormes coronas de flores fueron alineadas detrás del ataúd con mensajes como "Al maestro de maestros, João Gilberto", o "Todo el amor para nuestro genio, João".

Un admirador se detuvo en las escalinatas del teatro con una pancarta hecha en casa que decía "Vaya con Dios, João Gilberto".

"Ha sido una música que me recuerda toda mi adolescencia, mi juventud", dijo Graciela de la Torre, una fan de 67 años de Argentina.

"Ese tono tan suave, cadencioso para cantar, es muy hermoso... Cuando era joven bailábamos con los novios así".

Josef Fitz, de Alemania, dijo que el arte de Gilberto "fue emocionante, un tipo de música especial, un nuevo estilo de música".

Jader Cruz, de 77 años, de Río de Janeiro, dijo que ha oído la música de Gilberto desde los 16. "Permanecerá vivo dentro de nosotros, no morirá, su música no desaparecerá", expresó Cruz.

"Dejó una marca con esa fuerza que tenía, esa dulzura y amor que ponía cuando tocaba, que es inolvidable".

Gilberto, ganador de dos premios Grammy, también fue honrado el domingo por la noche en el último partido de la Copa América realizado en Río de Janeiro, donde decenas de miles de fans guardaron un minuto de silencio antes de que el juego comenzara y la estrella pop Anitta cerró su actuación gritando "¡Luz al maestro, João Gilberto!"

REACCIONAN A SU MUERTE

Desde Caetano Veloso hasta Milton Nascimento e Ivete Sanglao, la comunidad artística brasileña ha lamentado el deceso del gran João Gilberto, padre de la bossa nova y una de las más grandes figuras de la cultura de su país.

La Academia de la Grabación y la Academia Latina de la Grabación también expresaron su pesar por la muerte del ganador de dos Grammy, fallecido el sábado, quien popularizó a la Chica de Ipanema siempre acompañado por su guitarra.

"Arquitecto de la música bossa nova en su nativa Brasil, el innovador estilo y maestría musical de João ayudó a convertir el género en un fenómeno mundial", escribieron en un comunicado conjunto emitido el domingo por la noche. "João será echado de menos pero su legado vivirá para siempre".

En total, Gilberto fue nominado seis veces al Grammy entre 1964 y el 2000. En 1965 se llevó el galardón al álbum del año por "Getz/Gilberto", con el jazzista estadounidense Stan Getz.

Y en el 2001 a mejor álbum de world music por João Voz e Violão.

El Carnegie Hall de Nueva York, donde vivió y trabajó en la década de 1960, recordó ayer que el músico se presentó en ocho ocasiones en su escenario entre 1962 y 2008 en un tuit con la imagen de un afiche anunciando uno de sus conciertos.

"Es el intérprete definitivo de un Brasil que debería ser, y que no llegó a ser, ni será. Porque ese Brasil perdido es el país de la delicadeza, del encanto y de la sutileza que se pierden en medio de la vulgaridad brutal", tuiteó el escritor brasileño João Paulo Cuenca, retomando un pensamiento sobre Gilberto que escribió en 2012.

Gilberto abrió paso a músicos como Veloso, Maria Bethânia y Gilberto Gil. Aunque en sus últimos años vivió aislado de los reflectores, su peso se dejó sentir tras el anuncio de su partida. "João Gilberto fue el artista más grande con el que tuvo contacto mi alma", escribió Veloso en Facebook el domingo. "Puso en perspectiva cada libro que leí, todos los poemas, cada fotografía, cada película que he visto, no sólo cada canción que he escuchado, y fue a través de su lente, su filtro, su sistema de sonido, que leí, vi y escuché".

Para Milton Nascimento, João Gilberto fue "el brasileño que más hizo por la música mundial", según escribió en Instagram.

Gal Costa, otra de las cantantes que siguieron los pasos de Gilberto, publicó en la misma red social una imagen de ella tocando la guitarra acompañada por el músico.

"Se fue João Gilberto, el mayor genio de la música brasileña. Influencia definitiva de mi canto. Hará mucha falta, pero su legado es importantísimo para Brasil y el mundo".

El cantautor brasileño Djavan se despidió en Instagram diciendo que "João Gilberto cambió para siempre la historia de nuestra música. Fue una referencia e inspiración y deja una obra de importancia mundial. ¡Viva João! Nuestro cariño para su familia y todos sus fans".

Sangalo también recordó a Gilberto a través de Instagram: "Extraordinario João. Vino, trascendió y partió. Todo lo que hizo por la música tiene un valor inestimable".