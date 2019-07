Se suma a la nueva película de Saw

Samuel L. Jackson formará parte del reparto de la nueva cinta de Saw que prepara Chris Rock, informó ayer el portal especializado en género de terror Bloody Disgusting.

Rock interpretará a un detective investigando una serie de espeluznantes crímenes mientras que Jackson, nominado al Oscar al mejor actor de reparto por Pulp Fiction (1994), dará vida al padre de ese policía.

El pasado mayo se dio a conocer que Rock había unido fuerzas con Lionsgate para relanzar Saw, una de las sagas de terror más populares de las últimas décadas.

Además de ser el protagonista, Rock, cuya carrera en Hollywood ha estado casi siempre vinculada a la comedia, será productor ejecutivo de esta película cuyo guión, firmado por Pete Goldfinger y Josh Stolberg (Jigsaw, 2017), parte de una idea concebida por el actor.

El realizador Darren Lynn Bousman tomará las riendas de esta nueva cinta de una saga que conoce muy bien, puesto que fue el director de Saw II (2005), Saw III (2006) y Saw IV (2007).

Max Minghella y Marisol Nichols también formarán parte del elenco de este nuevo filme que se estrenará el 23 de octubre de 2020. La primera película de Saw, que fue estrenada en 2004.