Niega alza de ambulantes

El departamento de Plazas y Mercados de Matamoros, niega que el número de ambulantes se haya disparado y que además, no se aplique el reglamento correspondiente, como lo señalaron recientemente integrantes de la Cámara Nacional de Comercio.

Anuncian para este miércoles una reunión a la que invitarán a los integrantes de la Canaco, a fin de despejar dudas en torno a los permisos otorgados así como a la aplicación del propio reglamento.

Confían en que los empresarios atiendan al llamado, ya que de acuerdo con el titular, Israel Ríos, al inicio de la administración se convocó a una reunión a la que no acudieron.

El pasado miércoles, Óscar de Ávila Alfaro presidente de la Canaco, declaraba que el número de ambulantes se había disparado hasta en un 50 por ciento en lo que va de la presente Administración.

Ante tales señalamiento, el titular de Plazas y Mercados, lo negó.

Así mismo, comentó que la pasada Administración no dejó información alguna sobre el número de comerciantes, fijo, semifijos ni ambulantes, por lo que fue necesario emprender un censo propio.

"Nosotros llegamos al departamento quisimos cotejar todo pero no nos dejaron información de nada... optamos por hacer un censo en el municipio en la cabecera y en los ejidos", dijo Ríos.

Como resultado de ese recorrido, se llegó a los 160 vendedores, de ellos son alrededor de un 50 por ciento son ambulantes.

Por otra parte, Ríos rechazó también que no se aplique el reglamento, y denunció que miembros de la Canaco no lo respetan, ya que comerciantes establecidos sacan a las banquetas su mercancía, lo que no está permitido, entre otras violaciones.