Denuncian 'trabas' en trámites de licencias

Comerciantes de Torreón denunciaron que la Dirección de Protección Civil Municipal ha "obstaculizado" trámites para que se obtengan licencias de funcionamiento.

Por la mañana del lunes acudieron a las oficinas de la corporación para concretar un trámite que iniciaron desde el 17 de mayo pasado, ahí fueron notificados que aún les restaba por obtener un dictamen de contingencias y otros requisitos.

"Creemos que es algo personal ya, nos informan que necesitamos algunas cosas un día antes de que vamos a abrir, no nos lo dijeron en su momento y de pronto vienen a decirnos esto... También llegan a horas en las que no estamos los encargados y van a interrogar a los empleados, es algo muy raro" , señaló uno de los encargados del local, quien optó por omitir su nombre ante el temor a represalias.

El encargado del negocio informó que, ante la "inusual" actitud de parte de las autoridades municipales, y tomando en cuenta las necesidades económicas de su parte, tuvo que tramitar un amparo para proceder con la inauguración oficial del local y comenzar con sus ventas.

"Estamos pagando seguro, trámites de alcoholes, tengo comida que no puede guardarse, los sueldos de mis empleados, este tipo de cosas no hacen más que asustar a la gente que quiere invertir... si uno se da la vuelta en la Colón te puedes dar cuenta que son casas viejas, a ellos no les ponen tantas trabas", reclamó el comerciante.

Afirmó que presentará una inconformidad formal ante la secretaría del Ayuntamiento por dicha situación, además de que buscarán una audiencia con el alcalde Jorge Zermeño para pedirle su "apoyo".

"Necesitan favorecer al comercio, pero parece que no quieren", reclamó el microempresario.

Por su parte, El Siglo de Torreón acudió a la dirección de Protección Civil a solicitar información del caso, pero se notificó que el encargado se encontraba fuera de oficina en labores cotidianas.