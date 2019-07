Evitará trato con embajador de Reino Unido

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que no tratará más con el embajador británico en Washington, Kim Darroch, tras la filtración de cables críticos con su Administración, y consideró como "buenas noticias" que el Reino Unido tenga "pronto un nuevo primer ministro".

"No conozco al embajador, pero no gusta ni es muy respetado dentro de Estados Unidos No trataremos más con él", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Las palabras de Trump se producen después de la polémica surgida este fin de semana al filtrarse unos documentos redactados desde 2017 en los que Darroch criticaba a la Administración estadounidense.

En esos textos, revelados por el dominical británico Mail on Sunday, el embajador llegó a decir que para comunicarse con Trump es "necesario presentar argumentos simples, incluso rudos" a la vez que calificó a su gobierno de "disfuncional" e "inepto".

Como respuesta, el mandatario estadounidense volvió a cargar contra el Gobierno británico y la primera ministra saliente, Theresa May.

"He sido muy crítico acerca del modo en el que el Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el brexit. Menudo lío que ella y sus representantes han creado. Le dije cómo debería hacerlo, pero decidió ir por otro camino", subrayó.

"Las buenas noticias para el maravilloso Reino Unido -recalcó- es que tendrá pronto un nuevo primer ministro".

Los dos candidatos a líder conservador y primer ministro británico son Jeremy Hunt y Boris Johnson, en sustitución de la dimisionaria May.

El ganador de las primarias "tories" se conocerá el 23 de julio y al día siguiente el vencedor se convertirá en primer ministro.