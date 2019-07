'No venimos a estropear vida sindical'

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) no viene a desplazar a nadie, ni a combatir a nadie ni a crear rivalidades de ningún tipo, sino a fortalecer la vida sindical, aseguró Christian Salazar Mercado, secretario general de la Catem y rechazó que este organismo sea de Morena.

"El nuevo sindicalismo contrasta del viejo en bastantes aspectos: en primer lugar, transparencia, no venimos a jinetear las cuotas, como lo han hecho históricamente, no venimos a entregarnos a nadie, somos autónomos, no dependemos de ningún partido político ni de ningún personaje de la política, en tercer lugar, no venimos a eternizarnos en los cargos, somos de paso", comentó.

En el caso de Durango, dijo que los estatutos establecen una duración en el cargo de seis años para el delegado. Salazar aseguró que el Catem apuesta al crecimiento y desarrollo de las empresas, a través de la productividad de los trabajadores, e indicó que la huelga es el último recurso de los trabajadores para hacer valer su derecho, pero antes de esto debe prevalecer el diálogo.

"Le apostamos nosotros a que los conflictos laborales puedan resolverse a través de la negociación", dijo.

Ayer se desarrolló la toma de protesta de la Catem en Gómez Palacio. Salazar dijo que se busca generar presencia en distintos puntos del estado, para lo cuál, se ha invitado a liderazgos y se han formado nuevos cuadros.

Se refirió al caso del Ayuntamiento de Lerdo, que depende de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pero cuyo secretario del sindicato de trabajadores es un liderazgo en la Catem, Bruno de la Cruz, lo que ha dividido al gremio. Salazar dijo que la adhersión está acordada y que se mantienen pláticas con los empleados, aseguró que hay mucho entusiasmo en este sentido por un nuevo sindicalismo.

"En México hay una libertad sindical, tú puedes pertenecer al sindicato que mejor te presente, no es un tema que se tenga que dirimir por ninguna autoridad sino que es el ejercicio pleno de la autoridad sindical", dijo.

Señaló que en este caso no es necesario convocar a una asamblea, pues la Ley Federal del Trabajo establece la libre afiliación, de modo que las dirigencias pueden determinar en qué confederación desean estar.