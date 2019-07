Sigue capacitación a mujeres gomezpalatinas

La titular del Instituto Municipal de la Mujer en Gómez Palacio, Leticia Gamboa, informó que se sigue trabajando en pro de mejores condiciones de vida para las mujeres, con talleres y actividades encaminadas a su superación.

Precisó que se ofrecen talleres en diferentes áreas de recreación, dando impulso a oportunidades de negocio. Los lunes a las 8:30 am se imparte Reeducación Emocional; los martes a las 10:00 am se desarrolla una Taller de Oratoria; los jueves a las 10:00 am se ofrece el Taller de Herbolaria; y el viernes a las 9:00 am el Taller de Marketing Digital.