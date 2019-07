Muerte trunca carrera de Cameron Boyce

El talento del nacido en Los Ángeles, California se demostró más en televisión, ya que desde pequeñas apariciones como en su debut en "Hospital General" (2008) hasta protagonizar series como la de "Jessie" (2011-2015) hizo que Boyce se convirtiera en un actor que paso a paso iba brillando el camino donde pisaba.

Cameron inició su carrera a los 7 años de edad como modelo en el catálogo de Disney Store y se mantuvo así por un año realizando materiales para diferentes marcas.

Fue en el 2008 cuando participó en el video musical de That Green Gentleman de la banda Panic! At The Disco. Pero además de ser modelo, también era bailarín y esto quedó demostrado en Whip My Hair de Willow Smith y Yall Know How I Am de Ice Cube.

En ese 2008 consigue su primer papel recurrente en una serie de televisión General Hospital: Night Shift en donde interpretó a Michael 'Stone' Cates Jr. y debido al talento que demostró en agosto de ese año consiguió su primer protagónico en cine con la cinta de terror Mirrors donde compartió créditos con actores de la talla de Kiefer Sutherland, Paula Patton, Amy Smart, entre otros. Después apareció en la cinta de misterio y acción Eagle Eye.

Para el 2010, Cameron Boyce dio vida a Keith Feder, el hijo mimado de Adam Sandler en Son como niños, cinta que le dio un gran empujón a su carrera. En el 2013 repitió dicho personaje en la segunda entrega en donde actúan además del Sandler, Salma Hayek, David Spade, Kevin James, Chris Rock, Maya Rudolph, Maria Bello, Rob Schneider, entre otros.

Más tarde ese mismo año haciendo gala de su destreza en el baile en la serie web The Legion of Extraordinary Dancers.

El 2011 fue el año donde el chico consolidó su carrera, ya que Disney tuvo el buen ojo de incluirlo en dos de sus series, primero Good Luck Charlie y meses después "Jessie" como Luke Ross.

La casa productora de Mickey Mouse tenía grandes planes para Boyce y en el 2015 fue llamado para interpretar al hijo de Cruella de Vil, Carlos, en la cinta "Descendientes" y dos años más tarde volvió a retomar el papel en la segunda entrega.

Hasta el momento se desconoce la enfermedad que padecía Cameron Boyce y pese a que estaba en tratamiento, la muerte lo alcanzó sorpresivamente truncando una carrera en ascenso en Hollywood y en la televisión estadounidense.