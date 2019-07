Biografía fílmica de Jenni Rivera será al estilo de Tina Turner

La biografía fílmica de Jenni Rivera será al estilo de la que se hizo con Tina Turner, pues al igual que a la “Reina del Rock”, a la “Diva de la Banda” se le destacará como una mujer que sufrió diversos abusos, pero salió adelante pese a tener todo en su contra.

La encargada del libreto será Kate Lanier, autora de la historia de la película “What’s love got to do with it” (1993), inspirada en el libro “Yo, Tina”, escrito por Tina Turner y Kurt Loder.

“La vida de Tina Turner fue intensa al igual que la de mi hermana. Ambas tuvieron un marido que las golpeaba y abusaba. Es el enfoque que nos interesa darle.

“Más que hablar de la artista que fue Jenni, queremos destacarla como una mujer valiente y empoderada, que se cayó varias veces, pero se levantó siempre como una guerrera”, platicó su hermano Juan Rivera en entrevista con Notimex.

“What’s love got to do with it” fue uno de los filmes favoritos de la también conocida como “La Primera Dama del Corrido”, pues lo veía siempre que tenía oportunidad y se identificaba mucho con el personaje estelar interpretado por Angela Bassett.

“Ella vio en Tina a un ejemplo para sobreponerse ante las adversidades y salir a luchar todos los días. El guion comenzará a escribirse una vez que Kate entreviste a toda la familia y capture la esencia de mi hermana”.

Si la intérprete de Inolvidable se hizo estrella, dice, “fue porque tuvo agallas, porque fue tenaz. Queremos que las mujeres que han padecido situaciones difíciles en su vida, ya sea latinas, anglosajonas o afroamericanas, se identifiquen con ella. Que se inspiren y se motiven a terminar con aquello que las lastima”.

Una vez que el guion esté concluido, entre la familia, el productor y el director escogerán al elenco, pero llevara su tiempo, externó el hermano de Jenni.

“Varios directores se nos han acercado y queremos elegir al mejor porque estamos cuidando mucho el proyecto para que sea digno de la vida de Jenni. Incluso, a los pocos días del accidente en que murió, nos llovieron ofertas para hacer la película, pero teníamos que estar bien centrados emocional y mentalmente para poder hacerla”.

Aunque se habla de la actriz Charlize Theron como protagonista, Juan Rivera no cree que cumpla con el perfil físico.

“Está preciosa y es un gran talento, una estrella digna de todos los papeles que se le pudieran dar, pero creo que le quitaríamos a la vida de Jenni porque ella siempre fue llenita y parte de su esencia es que recomendaba a su público aceptarse tal cual. Queremos a una Jenni real no falsa”, dijo Juan Rivera.

Resaltó que la cantante decía que las mujeres no debían ser talla cero para ser felices o tener un rostro bello, debían amarse como son. Esa era su esencia.

Mientras se concreta el filme, Juan Rivera dio a conocer que a finales de este año se estrenará un documental dirigido por Emilio Estefan y en el que se captan los últimos momentos en la vida de la artista, así como el concierto que ofreció el 8 de diciembre en la Arena Monterrey, en Nuevo León.

“Con esta película queremos cerrar el círculo de la muerte de mi hermana para después trabajar en el lanzamiento de los nuevos temas que hallamos”, comentó Juan Rivera.

Detalló que durante su último show, “La Gran Señora” cantó 47 temas, pero se elegirán las mejores interpretaciones. “No sabemos exactamente la visión que tenga Emilio Estefan, pero lo escogimos por su trayectoria y profesionalismo, confiamos en él en todos los aspectos. El tráiler ya está listo”.

Admitió que ver finalizado el documental será de gran impacto para él y seguramente para su público. “Me va a pegar muy fuerte porque será como reafirmar que ella ya no está aquí. Es feo tener que trabajar en algo así, pero también es un orgullo. Son muchas las emociones por las que uno pasa, pero mi hermana nos enseñó a ser valientes y entregar a la gente lo mejor de ella y de nosotros”.

El documental que se presentará en salas de cine y después en alguna plataforma digital, contiene imágenes desde que aterrizó el avión de la artista en Monterrey y se fue a cenar. Después, se le observa ensayando y durante el concierto.

“Son seis horas las que se grabaron porque este material se presentaría en un reality que se transmitiría en Estados Unidos. El hecho de que se grabara el último concierto fue una gran coincidencia porque no hay registro de otros”, concluyó.